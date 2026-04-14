Se lanzó la 4° edición del Pasaporte Termal 2026

Esta mañana se llevó a cabo en Termas San José el lanzamiento oficial de la 4° edición del Pasaporte Termal 2026, una iniciativa impulsada de manera articulada por la Microrregión Tierra de Palmares, los municipios y los complejos termales, con el objetivo de seguir posicionando a la región como un destino turístico integral en todas las estaciones del año.

La nueva edición suma importantes beneficios para quienes eligen disfrutar de las termas de la microrregión, permitiendo acceder a descuentos en los distintos complejos y promoviendo una mayor permanencia de los visitantes en el destino. La propuesta vuelve a poner en valor el trabajo conjunto entre el sector público y privado, en una política que busca fortalecer la actividad turística y generar desarrollo para toda la región.

El lanzamiento contó con la presencia del intendente de Colón y presidente de la Mancomunidad Tierra de Palmares, José Luis Walser; intendentes de la microrregión; el secretario de Turismo y Cultura, Federico Escher; el secretario de Gobierno, Mariano Bravo; el secretario de Desarrollo Humano, Juan Pablo Villalba; el gerente comercial de Termas Colón, Sebastián García; además de referentes del turismo y de los complejos termales.

Una herramienta para fortalecer el turismo regional

El Pasaporte Termal se ha consolidado a lo largo de sus distintas ediciones como una de las políticas de promoción turística más representativas del trabajo articulado en la Microrregión Tierra de Palmares. La propuesta busca potenciar los complejos termales como uno de los activos más importantes del destino, generando incentivos concretos para que quienes visitan la región puedan ampliar su experiencia y recorrer más de una localidad.

En esta edición 2026, quienes adquieran su entrada en cualquiera de los parques termales recibirán un pasaporte que les permitirá acceder al 50 por ciento de descuento en la entrada general para visitar los otros dos complejos. Además, este año se incorpora un nuevo beneficio: un 10 por ciento de descuento en servicios adheridos dentro de cada uno de los complejos termales.

Más beneficios para una experiencia completa

La incorporación de descuentos en servicios internos representa un paso más en el objetivo de optimizar la experiencia de quienes eligen la microrregión para descansar y vacacionar. La iniciativa apunta a ofrecer alternativas concretas en un contexto económico complejo, brindando herramientas para que los visitantes puedan hacer rendir mejor su inversión y, al mismo tiempo, disfruten de una propuesta más completa.

De esta manera, el Pasaporte Termal no sólo promueve la circulación entre los complejos de Colón, San José y Villa Elisa, sino que también impulsa el consumo dentro de cada parque termal y fortalece la cadena de valor turística en la región.

Trabajo conjunto entre municipios y complejos

Durante la presentación, el intendente José Luis Walser destacó especialmente que el Pasaporte Termal es una muestra concreta del trabajo en equipo que caracteriza a la Microrregión Tierra de Palmares. Remarcó además que la articulación entre municipios, equipos de turismo y complejos termales permite sostener políticas públicas regionales, incluso en contextos complejos para las administraciones locales.

También subrayó que esta herramienta fue pensada para generar una mayor estadía de los visitantes en la microrregión, objetivo que, según señaló, ya pudo ser observado y evaluado en ediciones anteriores. En ese sentido, resaltó la importancia del turismo como motor de desarrollo para las comunidades y como forma de acompañar a prestadores que invierten durante todo el año.

Promoción para posicionar la oferta termal todo el año

Por su parte, Sebastián García señaló que el Pasaporte Termal forma parte de un plan de promoción desarrollado de manera conjunta entre municipios y complejos termales, orientado a seguir posicionando a la Microrregión Tierra de Palmares como una alternativa turística durante todo el año.

Indicó además que en el último tiempo la propuesta tuvo presencia en provincias limítrofes y en más de 25 medios provinciales, regionales y nacionales, acompañada por acciones de difusión digital y una agenda de presentaciones en distintas localidades. Esta estrategia apunta a fortalecer la temporada de otoño e invierno, consolidando a las termas como una experiencia central dentro de la oferta regional.

Una política que impulsa desarrollo y ocupación

La nueva edición del Pasaporte Termal reafirma una visión de desarrollo regional basada en la cooperación, la promoción conjunta y la valorización de los recursos turísticos propios. A través de esta herramienta, la Microrregión Tierra de Palmares continúa apostando a generar más movimiento, mayor ocupación y más oportunidades para el sector.

La articulación entre municipios, complejos y actores del turismo permite seguir construyendo una propuesta sólida, pensada para quienes visitan la región y también para acompañar a quienes sostienen con trabajo e inversión la actividad durante todo el año.