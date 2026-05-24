Detuvieron a un hombre acusado de robar una garrafa en Colón

Un hombre de 34 años fue aprehendido durante la noche del sábado en la ciudad de Colón, acusado de haber sustraído una garrafa de una vivienda ubicada sobre calle Frondizi.

El procedimiento se inició tras un llamado a la línea de emergencias que alertó sobre un ilícito en una casa de la zona. Al llegar al lugar, efectivos policiales constataron que un individuo había ingresado a la propiedad y sustraído una garrafa de 10 kilos, aparentemente con intenciones de venderla.

A partir de los datos obtenidos en la escena, personal policial desplegó un operativo de búsqueda que permitió localizar al sospechoso en un camping situado en la zona sur de la ciudad.

Informada de la situación, la Unidad Fiscal de Colón dispuso la inmediata aprehensión del hombre, quien fue trasladado a la Jefatura Departamental y quedó alojado a disposición de la Justicia.

Además, los uniformados secuestraron la garrafa sustraída, elemento que será restituido a su propietaria una vez finalizados los trámites correspondientes.