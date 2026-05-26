Se realizó en Colón una charla abierta sobre los procesos de producción del proyecto HIF Global Paysandú

En el Salón de Actos de la Escuela Juan José Paso se llevó adelante una charla abierta a la comunidad sobre el proyecto HIF Global Paysandú, con el objetivo de acercar información técnica y promover la participación ciudadana en torno a una temática de interés para Colón y la región.

La exposición estuvo a cargo del Dr. Ing. Martín Meichtry, investigador del CONICET, quien desarrolló un análisis de los procesos de producción vinculados al proyecto y compartió información sobre sus posibles implicancias para el ambiente, la salud y las actividades de las localidades de la microrregión Tierra de Palmares.

La actividad se realizó el viernes 22 de mayo, desde las 19 horas, en la Escuela Juan José Paso, con ingreso por calle Bolívar. Según la invitación formal presentada al Municipio, la propuesta tuvo como finalidad informar a la comunidad sobre el análisis de los procesos de producción de la planta proyectada en la margen oriental del río Uruguay y sus posibles consecuencias para Colón y la región.

Una instancia de información y participación ciudadana

Durante el encuentro, vecinos, instituciones y representantes locales participaron de una instancia de intercambio orientada a conocer con mayor profundidad aspectos técnicos del proyecto HIF Global Paysandú.

La exposición permitió abordar conceptos vinculados al uso del hidrógeno verde, los procesos de producción de combustibles sintéticos y las características generales de la iniciativa proyectada en la vecina ciudad uruguaya.

Acompañamiento institucional del Municipio

En representación de la Municipalidad de Colón estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Mariano Bravo, el director de Ambiente, Roberto Bergara y el subsecretario de Gestión y Asuntos Legales, Daniel Kolankowski, acompañando una convocatoria abierta que buscó generar información, diálogo y participación comunitaria.

Desde el Municipio se considera fundamental sostener espacios de escucha y acceso a información clara en torno a proyectos que puedan tener impacto en el territorio, especialmente cuando involucran al río Uruguay, al ambiente y al desarrollo regional.

Una temática de interés para Colón y la región

La charla se enmarca en el interés público que despierta el proyecto HIF Global Paysandú en las comunidades de la costa del río Uruguay. En ese sentido, el encuentro permitió que los vecinos pudieran acceder a una mirada técnica y formular inquietudes sobre sus alcances.

La Municipalidad de Colón continuará acompañando instancias de participación, análisis e información pública, con el objetivo de defender los intereses de la ciudad, cuidar el ambiente y fortalecer el compromiso ciudadano frente a temas estratégicos para el presente y el futuro de la región.