Colón brindará una Clínica de Conducción Segura de motos para cadetes y deliverys

La Municipalidad de Colón invita a participar de la Clínica de Conducción Segura de motos, una propuesta gratuita orientada a fortalecer la seguridad vial, promover hábitos responsables en la vía pública y contribuir a la reducción de los índices de siniestralidad en la ciudad.

La capacitación está especialmente destinada a conductores de motos que se desempeñan como cadetes y deliverys, sectores que circulan diariamente por la ciudad y cumplen un rol clave en la dinámica comercial y de servicios de la comunidad.

La propuesta estará a cargo de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial y de la Policía de Entre Ríos, en articulación con la Municipalidad de Colón, a través del área de Inspección General.

Formación para una circulación más segura

La Clínica de Conducción Segura de motos busca generar un espacio de formación práctica y teórica para quienes utilizan este vehículo como herramienta de trabajo. El objetivo es incorporar conocimientos, reforzar conductas preventivas y mejorar la convivencia vial en la ciudad.

Durante el encuentro se abordarán hábitos responsables de conducción, criterios de prevención, seguridad en la vía pública y recomendaciones para desplazarse de manera más segura en contextos urbanos.

Destinatarios y modalidad

La actividad está pensada para conductores de motos que se desempeñan como cadetes y deliverys. Se desarrollará bajo la modalidad de capacitación-taller, con participación gratuita y cupos limitados.

Además, quienes participen recibirán certificados, como reconocimiento a la formación realizada y al compromiso asumido con una circulación más responsable.

Día, lugar e inscripción

El encuentro se llevará a cabo el jueves 4 de junio, a las 15:00 horas, en el Centro para el Desarrollo de Colón, ubicado en el predio de la ex metalúrgica, con acceso a la ciudad por calle San Martín.

Las personas interesadas deberán inscribirse previamente a través del siguiente formulario: https://forms.gle/RJ88qfvECTqxEgq39

Una política de prevención vial

Desde el Municipio se remarcó la importancia de sostener acciones de prevención, capacitación y concientización vial, especialmente dirigidas a quienes circulan a diario en moto por razones laborales. La iniciativa forma parte de una mirada integral sobre la seguridad vial, que apunta a cuidar la vida, ordenar la circulación y promover una comunidad más segura para conductores, peatones y vecinos.