Dos mujeres hospitalizadas tras chocar contra una palmera en la Rotonda del Cristo

Dos mujeres resultaron lesionadas y debieron ser trasladadas al Hospital San Benjamín luego de un siniestro vial ocurrido este sábado por la mañana.

El hecho se registró en inmediaciones de la denominada “Rotonda del Cristo”, sobre la Ruta ex 26, donde un joven de 22 años que conducía un automóvil Peugeot 206 perdió el control del vehículo y terminó impactando de frente contra una palmera ubicada a un costado de la calzada.

Como consecuencia del fuerte choque, las dos acompañantes que viajaban en el rodado sufrieron lesiones, por lo que fueron asistidas en el lugar y posteriormente derivadas en ambulancia al Hospital San Benjamín de la ciudad de Colón para una mejor atención.

En el lugar intervino personal policial junto a agentes de Inspección Municipal, quienes realizaron el correspondiente test de alcoholemia al conductor. Según se informó, el resultado fue positivo.

Ante esta situación, y en cumplimiento de la normativa vigente, las autoridades procedieron a la retención preventiva del vehículo mientras continúan las actuaciones para determinar las circunstancias del accidente.