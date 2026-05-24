Dos jóvenes sufrieron heridas graves tras un choque entre una moto y una camioneta en Colón

Un grave siniestro vial ocurrido durante la madrugada de este domingo dejó como saldo a dos jóvenes con lesiones de consideración en la ciudad de Colón.

El hecho se registró en la intersección de avenida Presidente Perón y Paysandú, donde por causas que aún se investigan colisionaron una motocicleta Yamaha Crypton y una camioneta Renault Duster.

Según se informó, la moto era conducida por una joven de 23 años, quien iba acompañada por otra de 19. En tanto, la camioneta era guiada por una mujer de 44 años, acompañada por otra de 43.

Como consecuencia del fuerte impacto, las ocupantes del rodado de menor porte sufrieron lesiones de carácter grave, por lo que debió intervenir de urgencia una ambulancia del Hospital San Benjamín para asistir y trasladar a las víctimas.

En el lugar trabajó personal policial junto a los servicios de emergencia, mientras se llevan adelante las actuaciones y pericias correspondientes para determinar cómo se produjo el accidente.