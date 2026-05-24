Narcomenudeo en Colón: una mujer detenida y secuestro de cocaína y marihuana tras dos allanamientos

En el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Provincial de Narcomenudeo N° 10.566, personal policial llevó adelante este sábado dos allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad de Colón, procedimiento que culminó con una mujer detenida y el secuestro de estupefacientes, dinero y otros elementos vinculados a la causa.

Los operativos comenzaron durante la tarde y se extendieron hasta cerca de la medianoche, contando con la participación de efectivos de la Jefatura Departamental Colón y el apoyo de las Guardias Especiales de la Departamental Tala.

Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado de Garantías local, a cargo del juez Jesús David Alexis Penayo Amaya, con intervención de la Unidad Fiscal dirigida por el fiscal Alejandro Perroud.

Uno de los procedimientos se realizó en una vivienda ubicada sobre calle Noailles al 400. Allí, los uniformados secuestraron un teléfono celular, dinero en efectivo, envoltorios con cocaína, un frasco con marihuana, dos motocicletas, una balanza digital de precisión, bicarbonato de sodio y cinco cartuchos calibre .22.

Además, en el lugar fueron identificadas tres personas —dos mujeres y un hombre— y se concretó la detención de una mujer de 27 años, quien quedó a disposición de la Justicia.

En paralelo, otro allanamiento se desarrolló en un domicilio de calle Rocamora al 600, donde se incautó una segunda balanza digital y recortes de nylon presuntamente utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes.

Todos los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones para determinar las responsabilidades penales correspondientes.