Colón: ceremonia de homenaje a la actuación de la Prefectura Naval Argentina en la Guerra de Malvinas

La Municipalidad de Colón participó de la ceremonia oficial de homenaje a la actuación de la Prefectura Naval Argentina en la Guerra de Malvinas, realizada este 22 de mayo en la sede de la Prefectura Colón.

El acto reunió a autoridades de la fuerza, representantes institucionales y vecinos, en una jornada de reconocimiento y memoria hacia quienes cumplieron funciones durante el conflicto del Atlántico Sur, reafirmando el compromiso permanente de la comunidad con la causa Malvinas.

La actividad tuvo como objetivo rendir homenaje a la participación de la Prefectura Naval Argentina durante la Guerra de Malvinas, destacando su labor, entrega y compromiso en defensa de la soberanía nacional.

Reconocimiento y memoria

Durante la ceremonia se recordó la actuación de la Prefectura Naval Argentina en el conflicto bélico de 1982, poniendo en valor el rol de la institución y de sus integrantes en uno de los capítulos más significativos de la historia argentina reciente.

La presencia de autoridades municipales acompañó el sentido institucional del acto, que convocó a mantener viva la memoria, el respeto y el reconocimiento hacia quienes prestaron servicio en defensa de la Patria.

Acompañamiento institucional

Participaron de la ceremonia el Intendente José Luis Walser, la viceintendente María Dalleves, el Secretario de Gobierno Mariano Bravo, funcionarios del gabinete municipal y concejales, junto a autoridades de Prefectura Naval Argentina.

Desde el Municipio se destacó la importancia de acompañar estos espacios conmemorativos, que fortalecen los lazos institucionales y expresan el reconocimiento de la comunidad colonense hacia las fuerzas que tuvieron participación en la Guerra de Malvinas.

La causa Malvinas, una memoria permanente

La ceremonia permitió renovar el compromiso con la memoria histórica y con el reconocimiento a todos los argentinos que participaron del conflicto del Atlántico Sur. En ese marco, Colón volvió a expresar su respeto hacia los veteranos, caídos y fuerzas intervinientes, reafirmando que la causa Malvinas permanece viva en la identidad nacional y en el sentimiento de la comunidad.