Colón: secuestran cocaína, dinero y un arma en allanamientos por narcomenudeo

Dos mujeres fueron detenidas durante una serie de allanamientos realizados en la ciudad de Colón en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Provincial N.º 10.566 de Narcomenudeo.

Los procedimientos fueron llevados adelante por personal de las Divisiones Drogas Peligrosas y Grupos Especiales de las Jefaturas Departamentales Colón y Gualeguaychú, quienes concretaron dos allanamientos y requisas domiciliarias en viviendas ubicadas en el barrio San Francisco.

Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado de Garantías de Colón y permitieron el secuestro de 51 gramos de clorhidrato de cocaína, una importante suma de dinero en efectivo, cuatro teléfonos celulares, un revólver calibre .22, cartuchería de distintos calibres y una cámara de videovigilancia, además de otros elementos considerados de interés para la investigación.

Durante los operativos también fueron identificadas varias personas que se encontraban en los domicilios allanados. Por disposición de la autoridad judicial interviniente, dos mujeres mayores de edad fueron detenidas y trasladadas a una dependencia policial, donde permanecen alojadas a disposición de la Justicia.

La causa continúa su curso bajo la órbita de la magistratura actuante, mientras avanzan las actuaciones tendientes a determinar el alcance de las actividades investigadas.