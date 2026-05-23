Un operario cayó de ocho metros mientras trabajaba en Colón

Un trabajador de 38 años resultó lesionado este viernes al mediodía tras sufrir una caída mientras realizaba tareas de instalación en la ciudad de Colón.

El hecho ocurrió en inmediaciones de calle Reibel al 800, donde el hombre, empleado de una empresa prestataria de servicio de televisión por cable, se encontraba desarrollando labores vinculadas a su función.

Según las primeras informaciones recabadas en el lugar, el operario trabajaba a una altura aproximada de ocho metros cuando, por causas que se tratan de establecer, perdió la estabilidad y cayó sobre la superficie asfáltica.

A raíz del fuerte impacto, el trabajador sufrió diversas lesiones y debió ser asistido por personal de emergencias, que posteriormente lo trasladó en ambulancia hacia el Hospital San Benjamín de Colón.

Tras el accidente se iniciaron actuaciones simples con intervención de la Unidad Fiscal de Colón, mientras se investigan las circunstancias en que ocurrió el hecho.