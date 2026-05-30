Colón: detuvieron a un hombre acusado de provocar un incendio intencional

Un hombre de 35 años fue aprehendido en la ciudad de Colón, acusado de haber provocado de manera intencional un incendio en una vivienda ubicada sobre calle Bolívar al 50.

El hecho ocurrió durante la tarde, cuando personal de la Jefatura Departamental Colón intervino ante un principio de incendio registrado en el inmueble. A partir de las primeras tareas investigativas y del análisis de cámaras de seguridad de la zona, los efectivos lograron orientar la pesquisa hacia un sospechoso que había sido observado en las inmediaciones poco antes de iniciarse el foco ígneo.

Con el avance de la investigación, los uniformados reunieron elementos que permitieron establecer la presunta autoría del hecho. Posteriormente, localizaron al sospechoso en el interior de una vivienda cercana a la propiedad afectada, a la que habría ingresado tras forzar una de sus aberturas.

Según se informó, en el lugar también se hallaron indicios compatibles con la posible comisión del delito, elementos que fueron incorporados a la causa para su análisis.

Informada la Fiscalía de turno sobre los resultados de las diligencias, se dispuso la aprehensión del hombre por el presunto delito de incendio doloso en flagrancia. El detenido quedó alojado en dependencia policial y a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes.