Investigan a un veterinario de Colón por la desaparición de más de 500 vacunos valuados en $700 millones

La Justicia entrerriana inició una investigación penal contra un reconocido médico veterinario de la ciudad de Colón, acusado de presunta administración fraudulenta y retención indebida de más de 500 animales pertenecientes a una empresa agropecuaria.

La causa se originó tras una denuncia presentada por la firma Arroyo Carqueja SA, que reportó la desaparición de 537 bovinos entregados bajo un contrato de capitalización en un establecimiento rural de Colonia Mabragaña, departamento Colón.

La investigación es llevada adelante por la Unidad Fiscal de Colón, a través de la fiscal auxiliar María Noelia Batto, quien impulsa actuaciones por los presuntos delitos de defraudación por retención indebida y administración fraudulenta.

Según consta en el expediente, el profesional habría dejado de rendir cuentas a fines de 2024 y se habría negado posteriormente a restituir tanto la hacienda como las crías nacidas durante el período del contrato.

Uno de los puntos que despertó sospechas surgió de registros de Fucofa, donde en diciembre de 2024 figuraban 517 animales y, apenas meses después, en mayo de 2025, se declaró “existencia cero”, sin documentación que justificara ventas, traslados o mortandad del rodeo.

Ante esta situación, la Justicia ordenó la intervención de la Brigada de Delitos Rurales para inspeccionar el establecimiento ubicado sobre el kilómetro 172 de la Ruta Nacional 14. Además, se solicitaron informes al Senasa y a organismos provinciales para verificar si existieron eventos climáticos que pudieran explicar la desaparición de los animales.

Los investigadores sospechan que parte de la hacienda podría haber sido comercializada de manera irregular mediante presuntas maniobras con documentación adulterada, guías de traslado apócrifas y registros simulados.

El abogado querellante de la empresa denunciante, Fernando Zubillaga, aseguró que el perjuicio económico supera los 700 millones de pesos y anticipó que buscarán determinar el destino del dinero en caso de haberse concretado ventas irregulares.

Por su parte, Alfredo Gambaro, presidente de Arroyo Carqueja SA, afirmó que la firma fue “víctima de una maniobra de estafa” y sostuvo que esperan un rápido esclarecimiento judicial.

Fuentes vinculadas a la causa indicaron además que existen otros expedientes civiles y comerciales contra el mismo veterinario por presuntas deudas e incumplimientos contractuales que superarían los 500 millones de pesos.

El caso mantiene similitudes con recientes investigaciones ocurridas en Corrientes y Santa Fe, donde productores rurales fueron acusados por maniobras fraudulentas vinculadas a contratos ganaderos y desaparición de hacienda.