La Justicia citó a declarar al intendente de Colón y a su esposa

Será el jueves 15. Se los investiga por el uso de un auto oficial de la Municipalidad para un viaje familiar a Brasil, que culminó con un grave siniestro vial.

La Unidad Fiscal Colón informó que se dispuso citar a prestar declaración de imputado al intendente de la ciudad, José Luis Walser; a su pareja y también funcionaria, Gimena Paola Bordet; y al secretario de Gobierno de la Municipalidad, Mariano Bravo.

La citación es para el día 15 de octubre, confirmaron fuentes judiciales.

La investigación se encuentra vinculada a la supuesta utilización de un vehículo oficial perteneciente a la Municipalidad de Colón para un viaje a Brasil el 9 de diciembre de 2025, que culminó en un siniestro vial en el que la esposa de Walser sufrió lesiones graves, demandando varios días de internacion en el vecino país.

En el rodado también iban los hijos de la pareja. Por tal suceso ambos están siendo investigados por “peculado“.

En cuando a Bravo, se encuentra sospechado por los delitos de “encubrimiento” y “omisión de denuncia“.