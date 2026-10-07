El Parque Nacional El Palmar suma actividades especiales por su 60° aniversario

El próximo fin de semana habrá propuestas vinculadas con la observación de aves y un concierto de música clásica y latinoamericana en el marco de las celebraciones por los 60 años del Parque Nacional El Palmar.

El Parque Nacional El Palmar continúa con las actividades previstas para celebrar su 60° aniversario y durante el próximo fin de semana ofrecerá dos propuestas abiertas a quienes visiten el área protegida.

Conteo mundial de aves

El sábado 10 de octubre se desarrollará una nueva edición del Global Big Day, el conteo mundial de aves que reúne a observadores de distintos lugares del planeta.

Durante toda la jornada, el Parque Nacional El Palmar formará parte de esta iniciativa internacional, que constituye además una oportunidad para acercarse al patrimonio natural del área protegida y conocer las posibilidades que ofrece para la observación de aves y el turismo de naturaleza.

La actividad se desarrollará durante toda la jornada y contará con distintas propuestas. El programa contempla actividades especialmente destinadas a quienes quieran descubrir y disfrutar la diversidad de aves que habitan el Parque y su entorno.

Música clásica y latinoamericana

En tanto, el domingo 11 de octubre, a las 18:00, el Centro de Visitantes será escenario de un concierto a cargo del Cuarteto Jacarandá, integrado por jóvenes músicos de la ciudad de Santa Fe y estudiantes avanzados de la Licenciatura en Música de la Universidad Nacional del Litoral.

El conjunto está integrado por Emanuel Ramos y Juan Pablo López, en violines; Samuel Segovia, en viola; y Milena Hedjan, en violonchelo.

La propuesta busca combinar obras de la tradición académica europea con composiciones latinoamericanas y argentinas, ofreciendo un repertorio amplio y diverso.

El concierto comenzará con el Cuarteto “Emperador” de Joseph Haydn, correspondiente al clasicismo europeo del siglo XVIII, y continuará con “Andante Festivo”, del compositor finlandés Jean Sibelius.

En la segunda parte se interpretará un cuarteto para arcos del compositor argentino Carlos Guastavino, una obra caracterizada por su riqueza sonora y expresiva y vinculada con los paisajes del Litoral.

Según se informó, se trata de una obra que ha tenido pocas presentaciones en Argentina y que será interpretada por primera vez en la provincia de Entre Ríos.

El cierre estará a cargo de “Changuito”, una composición del joven músico tucumano Samuel Segovia.

De esta manera, el Parque Nacional El Palmar propone para este fin de semana una combinación de naturaleza, turismo y cultura como parte de la programación especial por sus seis décadas de historia.