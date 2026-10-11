Encontraron en Colón a un hombre de 60 años que era buscado en Concepción del Uruguay

Un hombre de 60 años que tenía un pedido de paradero solicitado por la Jefatura Departamental Uruguay fue localizado este sábado por la tarde en la Terminal de Ómnibus de Colón. Se encontraba en buen estado general y se coordinó su regreso a Concepción del Uruguay.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Sección Comando Radioeléctrico de la Jefatura Departamental Colón, en el marco de los operativos de búsqueda y localización que se llevan adelante entre distintas dependencias policiales de la provincia.

Según se informó, los efectivos encontraron al hombre en las instalaciones de la terminal de ómnibus. Al ser identificado, manifestó su intención de regresar a Concepción del Uruguay, aunque explicó que no contaba con los recursos necesarios para afrontar el traslado.

Ante esta situación, fue llevado al Hospital San Benjamín, donde recibió atención médica para evaluar su estado de salud.

Posteriormente, el hombre fue trasladado a la sede de la Jefatura Departamental Colón, mientras se mantenía contacto con la dependencia policial de Concepción del Uruguay para coordinar su regreso seguro a su hogar.