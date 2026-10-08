Colón se prepara para un fin de semana largo con la Feria del Parque Quirós

La Municipalidad de Colón invita a disfrutar de una nueva edición de La Feria al Parque, que tendrá lugar durante el próximo fin de semana largo en el Parque Dr. Herminio J. Quirós.

La propuesta se desarrollará del sábado 10 al lunes 12 de octubre, desde las 10:00 horas, con entrada libre y gratuita, reuniendo durante tres jornadas a artesanos, productores, emprendedores, propuestas gastronómicas y cerveza artesanal. También habrá un sector especialmente destinado a las infancias y una programación musical que comenzará cada tarde a partir de las 16:00.

Tres días de música en vivo

El escenario acompañará las jornadas con artistas y propuestas de distintos géneros.

Sábado 10

* Nico Zabala – cumbia

* Dúo Caminos – cumbia, cuarteto y chamamé

* Los Famosos – cumbia

Domingo 11

* Lorena Rod – latinos, cumbia y rock

* Lorenzo Fiorotto – folclore, latinos y cumbia

* Hernán Paz – folclore

Lunes 12

*La Arrancada – folclore

* Pipo Debra – rock nacional

* Leo Ríos – folclore y cumbia

Entre las propuestas del domingo estará Lorenzo Fiorotto, finalista del programa «Mi sueño», quien se presentará desde las 18:00 con un repertorio que recorrerá el folclore, los ritmos latinos, la cumbia y canciones del recuerdo.

Un fin de semana para vivir Colón

La Feria del Parque se suma a la amplia oferta que Colón propone para quienes elijan la ciudad durante el fin de semana largo.

Termas, playas y naturaleza, propuestas gastronómicas, bodegas, patrimonio histórico y distintas experiencias recreativas conforman una agenda que permite disfrutar del destino de diferentes maneras.

El Parque Quirós vuelve así a convertirse en punto de encuentro para residentes y turistas, acompañando una fecha de alta circulación turística y generando también oportunidades para productores, artesanos, artistas y emprendedores locales.

Una ciudad para recorrer

Durante estos días también podrán recorrerse los distintos atractivos de la ciudad y la región, como el Complejo Termal, Molino Forclaz, bodegas y propuestas vinculadas al turismo del vino, naturaleza y actividades recreativas.

En el área céntrica continúan además las intervenciones de puesta en valor urbana. En los sectores donde se desarrollan trabajos sobre calle 12 de Abril se mantiene habilitada la circulación peatonal por las veredas.

Información turística y alojamiento

Quienes estén planificando su visita pueden consultar disponibilidad de alojamientos habilitados y toda la información del destino a través de los canales oficiales de Turismo Colón. Informes turísticos: 3447 643018