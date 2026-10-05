Colón: aprehendido por tentativa de sustracción de cables

En horas de la mañana, personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón, se hizo presente en inmediaciones de Calles Bolívar y Sarmiento, tras ser alertado sobre un masculino que se encontraría cortando cables. Al arribar al lugar, los efectivos constataron daños en un poste de luz y comenzaron la búsqueda del sospechoso.

Minutos más tarde, teniendo en cuenta las características brindadas y la movilidad en la que se conducía el interesado, en zona de Calles Noailles y Andrade fue localizado un hombre de 26 años que circulaba en bicicleta, llevando consigo un rollo de cable y un cuchillo tipo Tramontina.

Informada la Unidad Fiscal en turno, se dispuso el formal Secuestro del cableado y del elemento cortante, además de la aprehensión del sujeto por el delito de Robo en grado de tentativa, quedando alojado en sede policial a disposición de la Justicia.