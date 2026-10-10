Colón fortalece la prevención y coordinación junto a Defensa Civil provincial y Bomberos Voluntarios

La Municipalidad de Colón continúa profundizando el trabajo preventivo y de coordinación institucional ante posibles eventos climáticos, en el marco de una planificación que involucra a distintas áreas municipales, Bomberos Voluntarios y organismos provinciales.

Este jueves se desarrolló una reunión de trabajo en el cuartel de Bomberos Voluntarios de Colón, con la participación del intendente José Luis Walser; el secretario de Gobierno, Mariano Bravo; el secretario de Desarrollo Humano, Juan Pablo Villalba; la coordinadora de Hábitat y Vivienda, Camila Cricel; el director de Defensa Civil de Entre Ríos, Víctor Alfonso Chanenko; el jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, Gonzalo Evequoz; integrantes de la institución y equipos vinculados a la respuesta ante emergencias.

El encuentro permitió continuar un proceso de trabajo que Colón viene desarrollando durante los últimos meses para revisar protocolos, ordenar funciones, actualizar contactos y relevar los recursos disponibles ante una eventual contingencia.

Desde el Municipio se trabaja particularmente en la elaboración de un protocolo de actuación, el relevamiento de vehículos y medios de comunicación, la organización de posibles espacios de asistencia y evacuación y la definición de responsabilidades de cada área e institución.

La planificación contempla distintos escenarios, desde situaciones relacionadas con el río Uruguay hasta tormentas intensas, interrupciones de servicios u otros eventos que requieran una respuesta coordinada.

El objetivo es que cada institución conozca previamente qué función debe asumir y que los vecinos puedan contar, cuando resulte necesario, con información oficial clara sobre contactos, asistencia y procedimientos.

Articulación con Defensa Civil provincial

Durante la reunión, Víctor Alfonso Chanenko presentó el esquema provincial de actuación y explicó los mecanismos de articulación entre las autoridades locales, la Provincia y los organismos nacionales.

El director de Defensa Civil destacó el conocimiento territorial y la experiencia acumulada tanto por el Municipio como por Bomberos Voluntarios de Colón. «Hemos podido apreciar la capacidad que tiene tanto el Municipio como Bomberos, la experiencia que les da el conocimiento del territorio y los antecedentes de la región», señaló Chanenko.

Asimismo, explicó que la planificación permite conocer anticipadamente los recursos disponibles en cada jurisdicción y establecer de qué manera puede complementarse la respuesta local con el apoyo provincial cuando las circunstancias lo requieran.

Uno de los puntos presentados durante la jornada fue la unidad de comando móvil que Bomberos Voluntarios de Colón viene acondicionando con trabajo de su propio personal.

Gonzalo Evequoz explicó que el vehículo estará destinado a funcionar como espacio operativo y de coordinación frente a distintos tipos de emergencias. «Va a ser un centro de reuniones y operaciones para cualquier situación que pueda presentarse, incluyendo factores climáticos», explicó el jefe del Cuerpo Activo.

La unidad permitirá disponer de un punto de coordinación móvil y sumar herramientas de comunicación para escenarios en los que pudieran verse afectados algunos servicios habituales.

Desde el Área de Hábitat y Vivienda, Camila Cricel explicó que uno de los principales trabajos consiste en ordenar un documento de actuación que permita establecer de manera sencilla quién interviene ante cada situación. «Estamos generando un protocolo de acción y una agenda de contactos útiles para que la comunidad tenga claridad sobre a quién acudir, con quién comunicarse y qué área interviene en cada situación», señaló.

También se encuentra actualizado el relevamiento de vehículos, equipos de radio y distintos recursos municipales e institucionales que eventualmente puedan integrarse a un operativo.

José Luis Walser destacó que la reunión permitió poner en común los recursos municipales, la planificación que lleva adelante Desarrollo Humano y las capacidades operativas de Bomberos Voluntarios. «Continuamos trabajando en conjunto con Bomberos, las áreas municipales y ahora también con Defensa Civil de la Provincia. Compartimos los recursos disponibles y la planificación para que, ante cualquier eventualidad, podamos actuar de manera organizada», señaló el Intendente.

Walser explicó además que la futura unidad de comando móvil permitirá concentrar y sistematizar información durante los operativos y mantener una coordinación permanente entre las instituciones intervinientes.

Prevención antes que emergencia

El trabajo desarrollado tiene un carácter fundamentalmente preventivo: anticipar escenarios, conocer los recursos disponibles, establecer responsabilidades y sostener canales claros de comunicación.

La Municipalidad continuará actualizando esta planificación junto a Bomberos Voluntarios, Defensa Civil provincial y las instituciones que integran el esquema local de respuesta.

Ante una situación concreta, las recomendaciones y comunicaciones a la población serán difundidas exclusivamente a través de los canales oficiales.