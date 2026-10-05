La Municipalidad de Colón retoma la obra de desagües pluviales en la Cuenca Salta

La Municipalidad de Colón, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, avanza con una nueva etapa de trabajos dentro del Plan Integral de Desagües Pluviales, destinada a mejorar la capacidad de escurrimiento en puntos donde se producen concentraciones importantes de agua durante lluvias intensas.

Uno de los sectores actualmente intervenidos corresponde a Gaillard y Primera Junta, dentro de la Cuenca Salta, donde se trabaja con entubamientos de gran diámetro para reforzar la capacidad del sistema pluvial. Esta etapa había sido prevista por el Municipio como continuidad de las obras desarrolladas en distintos sectores de esa cuenca.

El secretario de Obras y Servicios Públicos, Claudio Lara, explicó que las intervenciones apuntan particularmente a aquellos puntos donde se detectan situaciones de saturación superficial o de la propia red de desagües.

«Estamos iniciando una nueva etapa de readecuación de pluviales en sectores puntuales de saturación. Lo que buscamos es dotarlos de una mayor capacidad de escurrimiento y evacuación del agua», señaló Lara.

El funcionario indicó además que se vienen realizando intervenciones en diferentes puntos de la ciudad, mencionando entre ellos el sector de Balcarce y Paso de los Andes, y destacó que cada trabajo se integra a una planificación más amplia del sistema pluvial urbano.

Durante los últimos años se ejecutaron intervenciones de distinta escala en sectores correspondientes a las cuencas Vieytes, González, El Ombú y Salta, con entubamientos, cámaras, sumideros, canalizaciones y obras complementarias destinadas a mejorar el comportamiento hidráulico de diferentes barrios. Entre otros trabajos, se registran aproximadamente 690 metros de desagües en Boulevard González y 460 metros en Vieytes y Evita, además de nuevas etapas ejecutadas durante 2026 en El Ombú y la Cuenca Salta. «Son obras que en muchos casos quedan debajo de la superficie, pero que resultan fundamentales para aumentar la capacidad del sistema y preparar distintos sectores de la ciudad frente a precipitaciones cada vez más intensas», explicó Lara.

Preparación ante lluvias intensas

La readecuación de los sistemas pluviales forma parte también de las acciones preventivas que el Municipio viene desarrollando ante escenarios de lluvias excepcionales. En paralelo, la Junta Municipal de Defensa Civil mantiene el seguimiento de información técnica vinculada con la posible evolución de fenómenos asociados a El Niño durante los últimos meses de 2026, aclarando que se trata de escenarios que requieren monitoreo y no de una emergencia confirmada.

Las obras continuarán avanzando por etapas, priorizando los sectores donde los estudios y el comportamiento del sistema durante las precipitaciones muestran la necesidad de reforzar la capacidad de captación y evacuación.