La Cámara de Diputados de Entre Ríos reconoció dos iniciativas que ponen en valor la historia y la cultura de Colón y la región

La Municipalidad de Colón recibió dos declaraciones de interés de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, impulsadas por el legislador provincial Mauro Godein, que reconocen iniciativas destinadas a preservar y difundir el patrimonio histórico, educativo y cultural de la región.

La entrega se realizó con la participación del secretario de Gobierno, Mariano Bravo, y de representantes vinculados a los proyectos reconocidos, poniendo de relieve la importancia del trabajo conjunto entre instituciones educativas, culturales y organismos públicos.

Los reconocimientos corresponden al proyecto «Alejo Peyret: Memoria, Identidad y Legado», desarrollado por la Escuela Secundaria para Jóvenes y Adultos N.º 51 «Juana Azurduy» de San José, y a las actividades organizadas por el centenario del nacimiento del escritor y poeta colonense Jorge Enrique Martí.

Alejo Peyret: una propuesta educativa que recupera la memoria regional

Mediante la Declaración N.º 458, aprobada el 23 de septiembre de 2026, la Cámara de Diputados declaró de interés el proyecto educativo, artístico e histórico «Alejo Peyret: Memoria, Identidad y Legado», destacando sus valores culturales, sociales e históricos y su relevancia pedagógica para la región.

La iniciativa surgió en la comunidad educativa de la Escuela Secundaria para Jóvenes y Adultos N.º 51 «Juana Azurduy» de San José, con el impulso del profesor e historiador Ricardo Honeker y la participación activa de sus estudiantes.

La propuesta articula investigación histórica, actuación y realización audiovisual para reconstruir la vida, el pensamiento y el legado de Alejo Peyret, figura fundamental en la organización de la Colonia San José y en el desarrollo institucional de la región.

El proyecto se desarrolla como una serie audiovisual con recreaciones históricas protagonizadas por estudiantes. La producción contempla ocho capítulos y cuenta con la participación del realizador Juan Galiano, la Cooperativa Audiovisual Arriba y colaboradores culturales de San José.

La Municipalidad de Colón había declarado previamente la iniciativa de interés municipal, incorporándola a las acciones oficiales del Programa Municipal por el Bicentenario de Alejo Peyret, que se conmemora este 2026, al cumplirse dos siglos de su nacimiento, ocurrido el 11 de diciembre de 1826.

Jorge Enrique Martí: un legado cultural que permanece vigente

La segunda distinción corresponde a la Declaración N.º 459 de la Cámara de Diputados, mediante la cual se reconoció el centenario del nacimiento de Jorge Enrique Martí y las actividades conmemorativas impulsadas por la Municipalidad de Colón.

Nacido el 11 de septiembre de 1926, Martí fue poeta, escritor, periodista, editor y un activo protagonista de la vida cultural y comunitaria de la región.

Su trayectoria literaria incluye obras como Antigua Luz, distinguida con la Faja de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores, y Rapsodia entrerriana, reconocida con el Premio Fray Mocho de poesía.

También tuvo una importante participación en la vida institucional de Colón, desempeñándose como secretario de Gobierno municipal durante la década de 1970 y acompañando iniciativas vinculadas al desarrollo turístico y la integración regional.

En septiembre de 2026, la Municipalidad llevó adelante una programación conmemorativa por los cien años de su nacimiento, con actividades educativas, culturales y homenajes a su trayectoria.

La declaración provincial representa un nuevo reconocimiento a su aporte a las letras, a la identidad entrerriana y a la memoria colectiva de Colón.

El acompañamiento de la Legislatura provincial

Durante el encuentro, el diputado Mauro Godein destacó el valor de ambas propuestas y la importancia de acompañar iniciativas que recuperan figuras fundamentales de la historia regional.

En relación con el proyecto sobre Alejo Peyret, resaltó especialmente la participación de estudiantes jóvenes y adultos y el esfuerzo de docentes, realizadores e instituciones que permitieron transformar una propuesta pedagógica en una producción audiovisual de alcance regional.

Asimismo, subrayó el legado del poeta Jorge Enrique Martí, cuya obra y compromiso con la comunidad continúan siendo referencias de la cultura colonense.

Educación, cultura y patrimonio como parte de una identidad compartida

Estos reconocimientos se suman a las actividades que la Municipalidad de Colón viene desarrollando durante 2026 para recuperar y difundir el legado de personalidades vinculadas a la historia de la ciudad.

Las iniciativas permiten acercar el patrimonio cultural a nuevas generaciones, fortalecer el trabajo entre instituciones y promover el conocimiento de quienes contribuyeron a construir la identidad de Colón y la región.