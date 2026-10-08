Recuperaron una motocicleta robada tras un aviso de la ciudadanía

Una motocicleta que había sido denunciada como sustraída en las últimas horas fue recuperada por personal policial luego de que se recibiera un aviso sobre la presencia de un rodado en aparente estado de abandono.

La denuncia había sido radicada por un ciudadano, quien informó que su motocicleta Honda CG Titán de 125 cc. había sido sustraída mientras se encontraba estacionada en la intersección de avenida Costanera y calle Bolívar. Según se indicó, el vehículo había quedado sin medidas de seguridad y con la llave de encendido colocada.

Mientras los efectivos realizaban tareas investigativas para esclarecer el hecho, desde la Sala de Comunicaciones y Videovigilancia se recibió información sobre una motocicleta que se encontraba abandonada en un predio descampado ubicado en inmediaciones de las calles Celia Pellenc y Combatientes de Malvinas.

Una dotación policial se dirigió rápidamente al lugar y realizó la verificación del rodado. Tras cotejar sus datos, se confirmó que se trataba de la motocicleta denunciada como sustraída.

La situación fue comunicada a la Unidad Fiscal de turno, que dispuso el secuestro preventivo del vehículo y posteriormente su restitución al propietario. En tanto, se continúa con las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo la sustracción.