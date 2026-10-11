Estudiantes de la Escuela Técnica de Colón construyeron una rampa accesible para un centro de equinoterapia

Alumnos de 5º año del Ciclo Superior, sección Herrería, de la Escuela de Educación Técnica (EET) Nº 1 Dr. Herminio J. Quirós de Colón construyeron una rampa accesible para el espacio de equinoterapia que funcionará en el Centro Ecuestre de la ciudad.

El proyecto permitió vincular los aprendizajes desarrollados en la institución con una necesidad concreta de la comunidad.

La propuesta se desarrolló en el marco de una articulación entre la escuela dependiente de la dirección de Educación Técnico Profesional del Consejo General de Educación (CGE) y la Municipalidad de Colón que realizó el aporte de los materiales necesarios, mientras que estudiantes y docentes de la institución llevaron adelante el diseño, la fabricación y el montaje de la estructura, poniendo en práctica conocimientos técnicos adquiridos durante su formación.

El trabajo contó con el acompañamiento de los docentes Brian Vergara, a cargo del área de Herrería, y Fabián López, profesor e ingeniero responsable del diseño de la rampa. Durante el proceso, los estudiantes participaron de diferentes etapas, entre ellas la interpretación de planos, el armado de la estructura, las tareas de soldadura y las correcciones necesarias para alcanzar el resultado final.

«Durante los tres meses que estuve en la rotación trabajamos en esto desde el principio hasta el final. Tuvimos que leer el plano, soldar, armar y también corregir cosas que no habían quedado como necesitábamos. Fue mucho trabajo, pero se disfrutó y creo que quedó muy bien», explicó Federico Pittau, estudiante de 5º año, al referirse a la experiencia.

La rampa será trasladada al Centro Ecuestre de Colón y permitirá facilitar el ascenso y descenso de las personas que participen de las actividades de equinoterapia. De esta manera, la obra contribuirá a mejorar las condiciones de accesibilidad y favorecer la participación de personas con discapacidad en esta propuesta.

Desde el CGE se destacó el valor de este tipo de experiencias, que permiten que la formación técnica trascienda el espacio del aula y los talleres para vincularse con las necesidades del entorno. En este sentido, los proyectos tecnológicos y productivos constituyen oportunidades para que los estudiantes desarrollen capacidades profesionales, trabajen en equipo y comprendan el impacto social de sus conocimientos.

La iniciativa se suma a otros proyectos desarrollados por la EET Nº 1 de Colón en articulación con la comunidad. En los últimos años, estudiantes y docentes participaron en la construcción de bancos accesibles para espacios públicos y en el diseño y fabricación de una calesita inclusiva para una plaza de la ciudad, entre otras experiencias vinculadas con la accesibilidad.

Estas propuestas reflejan el compromiso de la Educación Técnico Profesional con una formación integral, orientada no solo al desarrollo de saberes técnicos sino también a la resolución de problemáticas concretas y a la construcción de comunidades más accesibles e inclusivas.