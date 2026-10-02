Colón: secuestraron un arma de fabricación casera en el barrio Ombú

Personal del Comando Radioeléctrico de la Jefatura Departamental Colón intervino durante la madrugada a raíz de un conflicto familiar registrado en el barrio Ombú, donde se había informado sobre la presencia de un adolescente que habría exhibido un arma de fuego.

A partir de la situación, los efectivos realizaron una recorrida por las inmediaciones y localizaron al menor señalado, de 14 años, quien se encontraba acompañado por otro adolescente de la misma edad. Tras dialogar con ambos y no encontrar en ese momento el elemento mencionado, los uniformados continuaron con un rastrillaje en la zona.

Como resultado del procedimiento, a pocos metros del lugar y a la vera de calle Gouchon, entre Arrayán y Aguaribay, los policías localizaron un arma de fabricación casera tipo «tumbera», que se encontraba sin municiones.

Tras informar lo ocurrido a la Unidad Fiscal de turno, se dispuso el formal secuestro del arma. En tanto, ambos adolescentes fueron trasladados a la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, donde posteriormente fueron entregados a sus progenitores.