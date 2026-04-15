La Justicia ordena trasladar el basural de barrio San Francisco en Colón

Un fallo judicial obliga a la Municipalidad y a la Provincia a relocalizar el predio de residuos y fijar el cierre definitivo en un plazo máximo de 18 meses.

La Justicia hizo lugar a una acción de amparo y ordenó a la Municipalidad de Colón y a la Provincia de Entre Ríos la relocalización del predio de disposición final de residuos sólidos urbanos (RSU), actualmente ubicado en el barrio San Francisco.

Según la sentencia, ambas jurisdicciones deberán presentar en un plazo de seis meses un plan integral que contemple la ubicación de un nuevo predio que cumpla con la normativa ambiental vigente. Este proyecto deberá incluir además un cronograma de tareas, la modalidad de traslado y una fecha estimada para el cierre definitivo del actual basural, que no podrá superar los 18 meses desde que el fallo quede firme.

El fallo también establece medidas urgentes sobre el predio actual. En ese sentido, se ordena garantizar el cerramiento total del basural y reforzar los controles para impedir el ingreso de personas ajenas, con el objetivo de prevenir incendios y otros riesgos ambientales.

Asimismo, se exige la presentación de un plan de mitigación del daño ambiental ya generado, incluyendo acciones para la recuperación del área afectada y sus zonas aledañas, conforme a los parámetros establecidos en la pericia ambiental realizada en la causa.

Entre las medidas inmediatas, la Justicia dispuso que en un plazo de 15 días se deberá realizar una separación física de al menos 15 metros entre el basural y las viviendas cercanas, mediante alambrado y limpieza del terreno.

Finalmente, se ordena la implementación de acciones de seguridad para evitar la instalación de nuevas viviendas en las inmediaciones del predio, así como el avance de las construcciones existentes hacia la zona afectada.

El fallo representa un paso clave en un reclamo sostenido por vecinos del barrio San Francisco, quienes desde hace años denuncian el impacto ambiental y sanitario del basural a cielo abierto.