Investigan la muerte de una mujer de 76 años hallada en su domicilio de Colón

Investigan la muertede una mujer en Colón, luego que enla tarde de este lunes, se hallara el cuerpo de una septuagenaria en su vivienda, ubicada sobre calle Paysandú al 900, en su intersección con Pellenc. El hecho fue advertido luego de que vecinos manifestaran preocupación por la prolongada ausencia de la mujer en su rutina habitual.

Ante el aviso, personal policial acudió de inmediato al domicilio y, al no obtener respuesta desde el interior, procedió a inspeccionar la vivienda a través de una ventana lateral. En ese momento, los efectivos lograron divisar el cuerpo de la mujer, confirmando la situación.

Tras ello, se dio intervención a la fiscal de turno, Noelia Batto, quien tomó la dirección de la causa y dispuso la aplicación del protocolo correspondiente. En el lugar trabajaron también la División Policía Científica, el Médico Policial y personal de la Sección Judiciales.