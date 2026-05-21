Condenaron a un hombre a prisión efectiva por amenazas y desobediencia judicial en Colón

En el marco de una audiencia de juicio abreviado realizada el pasado 19 de mayo en el Juzgado de Garantías de Colón, a cargo del juez Jesús Penayo Amaya, fue condenado Hugo Orlando Gatti a la pena de un año de prisión de cumplimiento efectivo por hechos ocurridos en contexto de violencia de género.

De acuerdo a lo informado por la Unidad Fiscal Colón, los hechos investigados ocurrieron entre abril y noviembre de 2025 y marzo de 2026, e involucraron amenazas y reiterados incumplimientos de medidas judiciales dispuestas previamente por el Juzgado de Familia local.

Según la investigación judicial, el condenado violó órdenes de prohibición de acercamiento y actos molestos respecto de dos mujeres con quienes había mantenido relaciones de pareja. En uno de los casos, se presentó en el domicilio de una de las denunciantes, mientras que en otro episodio profirió amenazas.

Los hechos fueron calificados legalmente como amenazas simples y desobediencia a una orden judicial en concurso ideal, además de un segundo hecho de desobediencia judicial y un tercer hecho de amenazas.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal auxiliar Micaela Di Pretoro.