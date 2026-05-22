Detuvieron en Colón a un hombre con pedido de captura por violar arresto domiciliario

Personal policial de la Jefatura Departamental llevó adelante la detención de un hombre sobre quien pesaba un pedido de captura vigente por incumplimiento de arresto domiciliario.

El procedimiento se concretó este mediodía durante recorridas preventivas realizadas por efectivos policiales en inmediaciones de calle Durand y Pasaje 19, en un asentamiento de la ciudad de Colón.

Según se informó, mientras desarrollaban tareas operativas de prevención, los uniformados identificaron a un sujeto que era requerido por la Justicia local, procediendo de inmediato a su aprehensión.

Tras lo sucedido, se dio intervención al Fiscal de Turno, Alejandro Perroud, quien avaló el accionar policial y ordenó el traslado del detenido hacia la Jefatura Departamental.

El hombre quedó alojado en dependencia policial y a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.