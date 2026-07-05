Colón: sorprendieron a un joven robando paltas de una vivienda y fue detenido

El hecho ocurrió este domingo en un domicilio ubicado sobre calle Evita al 700. El sospechoso fue sorprendido dentro del predio mientras sustraía los frutos.

Un joven de 21 años fue aprehendido este domingo en la ciudad de Colón tras ser sorprendido mientras sustraía paltas de una vivienda ubicada sobre calle Evita al 700.

La intervención se inició a partir de un llamado telefónico que alertó sobre el ingreso de un sospechoso al predio de una propiedad. Al llegar al lugar, efectivos de la Jefatura Departamental Colón encontraron al joven en pleno proceso de recolección de paltas.

Los policías se entrevistaron con el propietario del inmueble, quien confirmó que no había autorizado el ingreso del individuo ni la extracción de los frutos.

Informada de lo sucedido, la fiscal de turno, Dra. Noelia Batto, dispuso la inmediata aprehensión del joven por el supuesto delito de hurto en flagrancia y ordenó la restitución de las paltas a su legítimo propietario.