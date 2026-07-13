Detuvieron a un hombre cuando intentaba robar cables en Colón

Un hombre de 36 años fue aprehendido durante la madrugada en la ciudad de Colón, acusado de intentar sustraer cables de un predio ubicado junto al estacionamiento de ambulancias, en la intersección de las calles San Martín y Santa Cruz.

El procedimiento se inició luego de que un operador del servicio de emergencias, mediante el monitoreo de las cámaras de seguridad, advirtiera que un individuo había ingresado al terreno y se retiraba del lugar llevando consigo distintos elementos.

Con la descripción aportada, efectivos de la Sección Comando Radioeléctrico de la Jefatura Departamental Colón desplegaron un operativo de búsqueda que permitió localizar al sospechoso en la zona de calles 12 de Abril y Conte Grand.

Al momento de ser identificado, el hombre llevaba una mochila que contenía un rollo de cable. Posteriormente, los uniformados inspeccionaron el predio y comprobaron que un tramo de cable había sido arrancado, presentando características similares al elemento secuestrado durante el procedimiento.

Informada la Unidad Fiscal de turno, se dispuso la aprehensión del sujeto por el delito de tentativa de robo en flagrancia. El detenido quedó alojado en una dependencia policial y a disposición de la Justicia.