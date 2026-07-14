Detuvieron a un joven tras robar paltas e intentar esconderse en una vivienda de Colón

Un joven de 21 años fue aprehendido este martes al mediodía en la ciudad de Colón, luego de ser acusado de sustraer paltas de una vivienda e intentar escapar de la Policía refugiándose en otro domicilio.

El procedimiento se inició a partir de un llamado que alertó sobre un hecho delictivo ocurrido en una propiedad ubicada en las inmediaciones de las calles Mitre y Monteagudo. Según la denuncia, el sospechoso había ingresado al lugar y sustraído frutos de una planta de palta.

Tras constatar lo ocurrido, efectivos de la Jefatura Departamental Colón desplegaron un operativo cerrojo que permitió localizar al joven a pocas cuadras del lugar del hecho. Al advertir la presencia policial, el sospechoso arrojó una mochila que contenía las paltas sustraídas contra el personal y emprendió la fuga a pie.

La persecución finalizó en una vivienda ubicada sobre calle Tucumán al 800, donde el joven ingresó con la intención de ocultarse. Con la autorización y el pedido del propietario del inmueble para retirarlo del lugar, los efectivos procedieron a su aprehensión.

La Unidad Fiscal de Colón fue informada del procedimiento y dispuso que el joven quedara alojado en la Jefatura Departamental, a disposición de la Justicia.