El Municipio y la Parroquia Santos Justo y Pastor reactivaron el Refugio Padre Andrés

La Municipalidad de Colón y la Parroquia Santos Justo y Pastor acordaron la reapertura y puesta en funcionamiento del Refugio Padre Andrés, un espacio destinado a brindar alojamiento y acompañamiento a personas en situación de calle.

En el marco de esta articulación, el secretario de Desarrollo Humano, Juan Pablo Villalba, y la secretaria Privada, Gimena Bordet, visitaron las instalaciones junto al administrador parroquial, padre Daniel Petelín, para recorrer el edificio y coordinar los últimos aspectos necesarios para su funcionamiento.

El Municipio dispondrá de personal que permanecerá en el refugio todos los días, entre las 19:00 y las 7:00 horas, para recibir, acompañar y asistir a quienes necesiten un lugar donde pasar la noche.

La reapertura permitirá centralizar en un espacio adecuado la asistencia que, durante los últimos períodos de bajas temperaturas, se venía resolviendo mediante alojamientos alternativos en distintos puntos de la ciudad.

El refugio ofrecerá un lugar protegido para descansar, acceder a una comida, higienizarse y recibir acompañamiento durante la noche. Asimismo, el Municipio colabora con los elementos necesarios para su funcionamiento, como garrafas, utensilios, frazadas, ropa de cama y otros recursos básicos.

Durante la recorrida, Villalba destacó la importancia de recuperar este espacio comunitario y señaló que la reapertura representa «una excelente noticia, especialmente en estos días de tanto frío».

La puesta en funcionamiento se concreta mediante un convenio entre la Municipalidad y la Parroquia Santos Justo y Pastor, fortaleciendo el trabajo conjunto entre el Estado local y las instituciones de la comunidad.

El Refugio Padre Andrés recupera así su misión solidaria, ofreciendo una respuesta concreta y cercana para las personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad habitacional.