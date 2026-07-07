Avanza la puesta en valor de Plaza Washington en Colón

La Municipalidad de Colón avanza con la puesta en valor integral de Plaza Washington, uno de los espacios públicos históricos y más representativos de la ciudad. Los trabajos forman parte de la planificación municipal destinada a recuperar, modernizar y mejorar la accesibilidad de los espacios verdes, sin alterar los elementos que conforman su identidad.

Raúl Acuña, asesor en Planificación de la Municipalidad de Colón, explicó que la intervención fue proyectada con especial atención sobre el patrimonio existente: «Lo que se va a preservar es absolutamente todo relacionado con el trazado, el diseño original de la plaza, su naturaleza y sus plantas».

La obra conserva el trazado tradicional del paseo y se desarrolla con especial cuidado sobre los árboles, plantas y sectores parquizados.

La principal renovación se concentra en los solados y senderos. Los antiguos baldosones fueron retirados cuidadosamente para recuperarlos y reutilizarlos en otras intervenciones municipales, como el Paseo del Viacrucis en el acceso a la Ciudad, mientras que los nuevos recorridos incorporarán adoquines, un material elegido por su integración con la identidad urbana de Colón y por permitir una mejor infiltración del agua.

También se utilizarán adoquines de una tonalidad más oscura para generar detalles y dibujos en sectores específicos, acompañando el diseño general sin modificar el carácter histórico del lugar.

Uno de los principales cambios se realizará en un área central que se encontraba subutilizada. Allí se desarrollará una propuesta contemporánea destinada al uso recreativo, ceremonial y contemplativo. La intervención busca sumar nuevas posibilidades de encuentro y permanencia, manteniendo el formato general, la vegetación y los recorridos característicos de Plaza Washington.

El proyecto toma como referencia la experiencia de Plaza Artigas, cuya recuperación permitió incorporar nuevos usos y consolidarla como un espacio de encuentro para niños, familias, vecinos y visitantes.

La puesta en valor se inscribe en una planificación más amplia sobre los espacios públicos de Colón. El objetivo es generar lugares accesibles, transitables y preparados para acompañar el crecimiento de la ciudad.

Desde el Municipio se entiende que las plazas cumplen un papel central en la vida comunitaria, al ofrecer espacios para la recreación, la cultura, el descanso y la socialización. La intervención en Plaza Washington permitirá recuperar uno de los paseos tradicionales de Colón, respetando su historia y adaptándolo a las necesidades actuales de vecinos y visitantes.

Como expresó Acuña durante la recorrida, «nadie defiende lo que no conoce», destacando la importancia de comunicar las transformaciones y acercar a la comunidad el trabajo que se realiza sobre el patrimonio urbano.