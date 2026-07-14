Colón inició la compactación de vehículos retenidos y abandonados

La Municipalidad de Colón lleva adelante un operativo histórico de compactación de vehículos retenidos y abandonados, en el marco de una acción articulada con el Programa Nacional de Compactación y Descontaminación PRODECO gestionado por el intendente José Luis Walser.

La primera etapa se desarrolló en el Corralón Municipal y comprendió la compactación de alrededor de 30 autos y 150 motos, muchas de ellas retenidas en operativos de control por circular con escapes libres o modificados, generar ruidos molestos, no encontrarse en condiciones reglamentarias o haber sido abandonadas en la vía pública.

El operativo, a cargo de una empresa contratada por el programa nacional, contó con la presencia del Secretario de Gobierno Mariano Bravo; el Secretario de Desarrollo Humano Juan Pablo Villalba; el Subsecretario de Gestión General y Asuntos Jurídicos, Daniel Kolankowsky; el cuerpo de Inspección Municipal; personal de la Dirección de Obras y Servicios Públicos; concejales y autoridades policiales de la Jefatura Departamental Colón.

Los trabajos fueron supervisados por la Dirección Nacional de Investigaciones, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Presidencia de la Nación.

Desde el Municipio destacaron que esta acción responde a un pedido expreso del intendente José Luis Walser para avanzar con el ordenamiento de la ciudad, retirar vehículos abandonados de la vía pública, reducir la contaminación, liberar espacio en el depósito municipal y dar continuidad a los operativos diarios que se realizan junto a la Policía.

El Secretario de Gobierno, Mariano Bravo, remarcó que «hoy se compactan alrededor de 30 autos y 150 motos que han sido retenidas por la Inspección Municipal en operativos también junto a la Policía».

Además, señaló que se trata de una medida que permite «mantener las calles limpias y ordenadas, generar espacio para trasladar más vehículos al Corralón y avanzar en una ciudad más segura, más limpia y más ordenada para todos los vecinos».

Bravo también explicó que esta primera etapa tendrá continuidad: «Es el inicio del programa. Se va a seguir con este proceso para poder llevar adelante la compactación tanto de motos como de vehículos».

La compactación se vincula directamente con los procedimientos que la Municipalidad viene realizando en la vía pública, especialmente sobre motos con escapes libres o modificados, una problemática que afecta la convivencia, el descanso y la tranquilidad de los vecinos.

En ese sentido, el Jefe de la Jefatura Departamental Colón, Comisario Inspector Lic. Héctor Leonardo Martínez, valoró el trabajo conjunto entre el Municipio y la Policía, y sostuvo que es «una satisfacción poder ver que el trabajo que se realiza día a día en los operativos conjuntos tenga sus réditos».

Martínez agregó que el resultado de esta tarea «sirve para ser destinado a una asociación benéfica» y permite seguir trabajando para que la comunidad «pueda estar tranquila frente a los ruidos molestos que ocasionan este tipo de motovehículos».

El Subsecretario de Gestión General y Asuntos Jurídicos, Daniel Kolankowsky, explicó que la compactación de vehículos requiere un proceso administrativo previo, ya que se trata de bienes registrales.

Según detalló, cuando un vehículo es retenido por no cumplir con la normativa vigente o por encontrarse abandonado en la vía pública, queda alojado en el depósito municipal. Luego, si transcurrido el plazo correspondiente no es reclamado, se inicia el procedimiento para declararlo en estado de abandono y avanzar con su disposición final.

Kolankowsky aclaró además que las deudas por infracciones o costos asumidos por el Estado municipal durante el resguardo de los vehículos no se eliminan con la compactación. También señaló que, en algunos casos, cuando los vehículos se encuentran en condiciones físicas de uso, la normativa local permite que el propietario pueda donarlos al Estado municipal, como alternativa a la compactación.

Beneficio social para ADCADIS

El operativo también tendrá un impacto solidario, ya que a través del producido se beneficiará económicamente a la Asociación del Departamento Colón de Ayuda al Discapacitado (ADCADIS).

La presidenta de la institución, Mirta Gallay, expresó su agradecimiento y destacó la importancia de este aporte: «Para ADCADIS es una hermosa ayuda. Tenemos alrededor de 50 chicos y gastos fijos que hoy están muy complicados de cubrir. Todo sirve y estamos muy agradecidos».

Desde la Municipalidad se subrayó que la medida reúne distintos objetivos: ordenar la ciudad, retirar chatarra acumulada, cuidar el ambiente, mejorar la seguridad vial, reducir ruidos molestos y acompañar a una institución local que cumple una tarea social fundamental.