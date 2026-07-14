Colón generó un movimiento económico de $2.300 millones durante el fin de semana largo

La ciudad registró 23.000 pernoctes, una ocupación promedio del 48% y el paseo diario de casi 4.000 excursionistas, en el inicio de las vacaciones de invierno de la Región Centro.

La Municipalidad de Colón, a través de la Secretaría de Turismo y Cultura, informó que el fin de semana largo por el Día de la Independencia dejó un movimiento económico estimado en $2.300 millones, consolidando a la ciudad como uno de los destinos elegidos para disfrutar de propuestas termales, culturales, recreativas, gastronómicas y de naturaleza.

Entre el jueves 9 y el domingo 12 de julio, Colón registró 23.000 pernoctes, una ocupación promedio del 48% y el paseo diario de casi 4.000 excursionistas. El relevamiento mostró un mejor desempeño en hoteles y complejos de cabañas, mientras que las casas y departamentos turísticos tuvieron una demanda más moderada.

Visitantes de distintos puntos del país

Durante el fin de semana largo, la ciudad recibió visitantes provenientes principalmente de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Uruguay, Río Negro y La Pampa.

Las buenas condiciones climáticas favorecieron el movimiento en espacios públicos, paseos al aire libre, propuestas náuticas sobre el río Uruguay y actividades recreativas para toda la familia.

Termas, naturaleza y propuestas culturales

Termas Colón mantuvo una importante convocatoria durante las jornadas, acompañada por actividades recreativas y promociones pensadas para las familias que eligieron la ciudad en el inicio de las vacaciones de invierno.

La agenda cultural también tuvo una destacada participación del público. En la Casa del Bicentenario, el espectáculo «Las Guerreras K-Pop» completó sus dos funciones, mientras que el Teatro Alas presentó funciones gratuitas de títeres destinadas al público infantil.

A su vez, la naturaleza y la producción regional formaron parte de la propuesta turística. En el marco del Día del Carpincho, se promovió la visita responsable al Parque Nacional El Palmar y a la Reserva Natural Río de los Pájaros, reforzando recomendaciones para el cuidado de la fauna silvestre. Bodegas y viñedos de la región también ofrecieron recorridos, degustaciones y experiencias vinculadas con la identidad productiva entrerriana.

Celebración patria y movimiento en la ciudad

El 9 de Julio se celebró con música, tradición, ballets folclóricos, chocolate caliente, tortas fritas a beneficio de Bomberos Voluntarios y espacios recreativos para niños y familias, con juegos, payasos, arte y clases abiertas de talla en madera.

El fervor por la Selección Argentina también tuvo una fuerte presencia durante el fin de semana. El canal Todo Noticias realizó desde Colón un banderazo con transmisión nacional, mientras que el Centro para el Desarrollo de Colón llevó adelante una nueva edición de «Vamos por la Cuarta», con juegos, sorteos e intercambio de figuritas.

Promoción turística en marcha

La promoción del destino también se fortaleció con acciones presenciales y digitales. Colón estuvo presente en espacios de alta circulación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acercando información turística, propuestas de Termas Colón y material promocional a potenciales visitantes.

Además, la ciudad tuvo presencia en Caminos y Sabores, uno de los eventos más importantes del país vinculados al turismo, la gastronomía y las identidades regionales. Allí se difundieron atractivos, experiencias y propuestas para disfrutar Colón durante todo el año.

La estrategia digital también sumó la participación de creadores de contenido como @viajeinfinito.ok y @gero_gomez, quienes compartieron experiencias y atractivos de la ciudad a través de sus plataformas.

Colón continúa con propuestas para las vacaciones de invierno

Con las vacaciones de invierno en pleno desarrollo, Colón continúa ofreciendo una amplia programación de actividades culturales, recreativas, termales, gastronómicas y de naturaleza.

Desde el Municipio se destaca el trabajo de promoción sostenido que se viene realizando para posicionar a la ciudad en distintos mercados turísticos, fortalecer el movimiento económico local y acompañar a prestadores, comercios y servicios vinculados a la actividad.