Colón: Motociclista sufrió lesiones graves tras un choque en Ruta 135 y avenida San Martín

Un joven motociclista de 19 años resultó con lesiones de carácter grave luego de protagonizar un siniestro vial ocurrido durante la tarde del martes en la intersección de la Ruta Nacional 135 y avenida San Martín, en la ciudad de Colón.

De acuerdo a la información policial, por causas que aún se investigan, una camioneta Ford Ecosport conducida por una joven de 19 años, que circulaba por la Ruta Nacional 135 en sentido oeste-este, intentó girar hacia avenida San Martín. En ese momento colisionó con una motocicleta Honda XR 250 cc., guiada por otro joven de 19 años que se desplazaba en sentido contrario.

A raíz del fuerte impacto, el motociclista fue trasladado al hospital local, donde tras ser examinado por los profesionales médicos se confirmó que presentaba lesiones de carácter grave.

En el lugar trabajó personal de la Jefatura Departamental Colón junto a agentes de Inspección Municipal, quienes procedieron a la retención preventiva de la motocicleta al constatar que no reunía las condiciones reglamentarias para circular.

Las actuaciones judiciales continúan con el objetivo de determinar la mecánica y las circunstancias en que se produjo el siniestro.