La Municipalidad entregó un nuevo aporte para avanzar en la Sala Oncológica del Hospital San Benjamín

El intendente de Colón, José Luis Walser recibió a integrantes de la Asociación Cooperadora y al director del Hospital San Benjamín, con quienes dialogó sobre los avances y los próximos trabajos previstos para completar la Sala Oncológica de Día.

La reunión se desarrolló en la Sala Alejo Peyret del Palacio Municipal y contó con la participación del secretario de Desarrollo Humano, Juan Pablo Villalba; el secretario de Gobierno, Mariano Bravo; el director del Hospital, Marcos Luciani, y el presidente de la Cooperadora, Claudio Massiolo, junto a otros miembros de la institución.

Durante el encuentro, Walser firmó el Decreto N.º 0431/2026, mediante el cual la Municipalidad concedió a la Cooperadora un subsidio no reintegrable de $3.594.056,70, destinado a acompañar la finalización de las nuevas instalaciones oncológicas.

De acuerdo con lo informado por la Cooperadora, el nuevo aporte permitirá avanzar con la compra y colocación de los pisos sanitarios requeridos para el funcionamiento de la sala.

Este desembolso se suma a otros $10 millones de fondos municipales, por lo que el acompañamiento económico de la Municipalidad para este proyecto alcanza los $13.594.056,70. La Sala Oncológica de Día se encuentra en su etapa final y fue proyectada para atender una demanda que alcanza a pacientes de todo el Departamento Colón.

Durante la reunión, Walser destacó el compromiso sostenido de la Cooperadora y el acompañamiento de la comunidad: «Donde hay confianza y se trabaja bien, la comunidad se suma a aportar. Creo que eso es lo más valioso en algo tan sensible para todos como es la salud».

El presidente de la Asociación Cooperadora, Claudio Massiolo, valoró el acompañamiento municipal y explicó la importancia que tendrá este espacio para las personas que atraviesan tratamientos oncológicos. «Es un adelanto significativo para nosotros porque permitirá comprar los pisos sanitarios. Estamos muy cerca de lograrlo y siempre agradecidos con toda la comunidad de Colón», expresó.

Massiolo remarcó que la puesta en funcionamiento de la sala representará «un antes y un después» para los pacientes y sus familias, al brindarles la posibilidad de acceder a la atención y realizar sus tratamientos en la Ciudad, evitando traslados frecuentes y el esfuerzo que implica viajar acompañados. «Poder hacerlo acá, en tu casa, en tu ciudad, hará un poco más fácil transitar la enfermedad. Nuestro deseo es que muchas personas puedan recuperarse y hacerlo en nuestro hospital público», señaló.

Según las proyecciones compartidas por la Cooperadora, durante las próximas semanas está previsto el trabajo de los técnicos responsables de la unidad de aire para citostáticos. Posteriormente se realizará la colocación de los pisos sanitarios.

La institución estima que, una vez completadas estas intervenciones, podrán comenzar las primeras pruebas de funcionamiento de la sala durante los próximos meses, con el objetivo de iniciar los tratamientos de quimioterapia antes de finalizar el año.

La obra viene siendo impulsada desde hace varios años por la Cooperadora del Hospital San Benjamín, con el acompañamiento de vecinos, instituciones, empresas y el Municipio. La nueva Sala Oncológica de Día permitirá fortalecer la atención del hospital público y ofrecer una respuesta más cercana y humana a pacientes de Colón y de toda la región.