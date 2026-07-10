Colón conmemoró el 210º aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina

La Municipalidad de Colón llevó adelante este jueves 9 de julio las actividades oficiales por el 210.º aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina.

La jornada comenzó a las 10:00 con el tradicional Te Deum en la Parroquia Santos Justo y Pastor. Posteriormente, autoridades, instituciones y vecinos se trasladaron hasta la Plazoleta Stella Maris, en el Puerto de Colón, donde se desarrolló el acto protocolar.

La ceremonia contó con la presencia del presidente municipal José Luis Walser, la viceintendenta María Dalleves, funcionarios municipales, concejales, autoridades, representantes de las fuerzas de seguridad, instituciones educativas, docentes, estudiantes y vecinos de la comunidad.

Durante el acto se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y la Marcha de Entre Ríos. Uno de los momentos más emotivos estuvo protagonizado por Josefina Kerps, alumna de la Escuela N.º 1 «Juan José Paso», y Bautista Corts, de la Escuela N.º 60 «Capital Federal», quienes compartieron coplas alusivas a la fecha y finalizaron su presentación con un enérgico «¡Viva la Patria!».

Al dirigirse a los presentes, José Luis Walser felicitó a los estudiantes por involucrarse en la conmemoración y destacó la importancia de que las nuevas generaciones conozcan y comprendan el sentido de los acontecimientos que dieron origen a la Nación. «El futuro no se espera, el futuro se construye», expresó el Presidente Municipal, al recordar el coraje, la unión y el deseo de libertad de quienes protagonizaron la gesta independentista.

Walser señaló además que, aunque actualmente no sea necesario romper las mismas cadenas que en 1816, la sociedad enfrenta nuevos desafíos que requieren compromiso, trabajo conjunto y responsabilidad. «Nos toca trabajar para vencer aquellos imposibles que tiene nuestro país y que también tiene nuestra comunidad. Si trabajamos con la unión, los valores y la pasión de aquellos hombres y mujeres, vamos a construir una ciudad cada vez mejor», sostuvo.

La Escuela de Danzas Tradicionales Folklóricas «Dos Orillas», dirigida por Rubén Prior, presentó el Cielito de la Independencia y la Chacarera de la Independencia, poniendo en valor la música, la danza y las tradiciones argentinas. Al finalizar la ceremonia se compartieron empanadas entre estudiantes, familias, autoridades y representantes de las instituciones presentes.