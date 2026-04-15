Colón pone en marcha el Programa Municipal por el Bicentenario de Alejo Peyret

La ciudad de Colón se prepara para dar inicio a una agenda conmemorativa dedicada a Alejo Peyret, en el marco del bicentenario de su nacimiento. A través de un programa municipal especialmente diseñado para recordar su legado, la gestión municipal impulsará una serie de actividades que buscan rescatar su aporte histórico, institucional y social en la construcción de la identidad local.

La apertura oficial del programa se llevará a cabo el viernes 17 de abril y contará con dos momentos centrales: en el edificio municipal se descubrirá una placa en la sala de reuniones «Alejo Peyret» y se presentará un busto conmemorativo que será emplazado en el mes de diciembre en un lugar aún por definir.

Luego, tendrá lugar una actividad posterior en el Registro Civil a 153 años de su creación, con la colocación de una placa en la Sala de Matrimonios que lleva el nombre Alejo Peyret.

En el marco de esta propuesta, la Municipalidad de Colón reafirma su compromiso con la preservación de la memoria histórica y con el reconocimiento de las figuras que dejaron una huella profunda en el desarrollo institucional de la ciudad. La figura de Alejo Peyret ocupa un lugar central en ese recorrido, por su influencia en la vida pública, su visión de futuro y su aporte a la organización civil de la comunidad.

Un programa para homenajear una figura clave de la historia local

El Programa Municipal «Bicentenario de Alejo Peyret, el visionario elegido por Urquiza» fue concebido como una iniciativa destinada a honrar la memoria de una personalidad central para la historia de Colón.

A través de este lanzamiento, el Municipio propone abrir un espacio de reflexión, reconocimiento y puesta en valor de quien fue parte fundamental del desarrollo civil e institucional de la ciudad, con una impronta que permanece vigente en la identidad colonense.

Un legado que sigue presente

Con esta propuesta, la Municipalidad de Colón busca no solo recordar a Alejo Peyret desde una perspectiva histórica, sino también acercar su legado a la comunidad, reivindicando su papel como impulsor de procesos clave en la organización institucional.

El programa municipal se inscribe en una política de valorización del patrimonio, de la memoria colectiva y de las personalidades que contribuyeron al crecimiento de la ciudad, fortaleciendo así el sentido de pertenencia y el reconocimiento de la historia común.

En los meses siguientes de este año 2026 habrá más actividades que se encuentran en etapa de organización, como la presentación de un libro referido a Peyret, homenajes y un acto central en diciembre.