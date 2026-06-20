Walser recibió al obispo de Concordia durante su visita pastoral a Colón

El intendente de Colón, José Luis Walser, recibió en el Palacio Municipal al obispo de la Diócesis de Concordia, monseñor Gustavo Gabriel Zurbriggen, quien se encuentra visitando la Parroquia Nuestra Señora del Carmen y sus distintas comunidades.

Del encuentro participaron también el secretario de Gobierno, Mariano Bravo; el secretario de Desarrollo Humano, Juan Pablo Villalba; el párroco de Nuestra Señora del Carmen, Rubén Dalzotto; y el diácono permanente de la ciudad de Colón, Javier Martí.

La visita permitió compartir un momento de diálogo entre las autoridades municipales y los representantes de la Iglesia católica, con un intercambio abierto sobre diferentes aspectos de la vida comunitaria, la realidad social y el acompañamiento a vecinos e instituciones.

Zurbriggen explicó que su presencia en Colón se enmarca en una visita pastoral a la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, durante la cual mantiene encuentros con las comunidades de las capillas, agentes pastorales y referentes locales.

En ese contexto, el obispo se acercó a saludar al intendente y a parte del gabinete municipal, en una reunión que, sin una agenda temática específica, permitió compartir experiencias, ideas y perspectivas sobre la comunidad.

Luego del encuentro, monseñor Zurbriggen destacó el valor de estos espacios de diálogo y señaló que resultan enriquecedores tanto para la tarea pastoral como para quienes tienen la responsabilidad de acompañar y conducir la comunidad desde el ámbito público.

«Siempre es muy interesante compartir ideas desde nuestra experiencia pastoral y desde lo que vemos en las comunidades, así como escuchar a quienes están acompañando y guiando a la comunidad desde lo social», expresó.

Asimismo, agradeció al Intendente y a los integrantes de su equipo por el recibimiento y el tiempo dedicado a la conversación.

La Municipalidad de Colón valoró la visita como una oportunidad para fortalecer el vínculo institucional y sostener espacios de escucha y cooperación con las organizaciones y comunidades que desarrollan una tarea cotidiana en la ciudad.