Se inauguró en Colón la muestra fotográfica «Almacenes de Entre Ríos» auspiciada por el Municipio

La Municipalidad de Colón dejó inaugurada esta mañana la muestra fotográfica «Almacenes de Entre Ríos», del fotógrafo y docente Rubén Antonín, una propuesta que revaloriza espacios históricos, culturales y turísticos de la provincia a través de un amplio trabajo documental desarrollado en distintos departamentos entrerrianos.

El acto se llevó a cabo en el hall del Palacio Municipal y contó con la presencia del intendente José Luis Walser; el secretario de Gobierno, Mariano Bravo; el secretario de Turismo y Cultura, Federico Escher; el director de Cultura, Fabián Fernández; autoridades locales, representantes de la microrregión Tierra de Palmares, vecinos, referentes culturales y almaceneros que forman parte del recorrido.

Durante la apertura también se entregaron reconocimientos a protagonistas del proyecto, en agradecimiento por su aporte a la preservación de la memoria histórica, social y cultural de estos espacios.

«Almacenes de Entre Ríos» reúne fotografías de almacenes de campo, de ramos generales, pulperías y boliches históricos que aún conservan parte esencial de las costumbres, los vínculos y la vida cotidiana de los pueblos entrerrianos.

El trabajo de Rubén Antonín demandó más de dos años de recorrido por la provincia, con miles de kilómetros transitados, visitas a distintos departamentos y un registro fotográfico que busca poner en valor la historia de estos lugares, muchos de ellos con más de un siglo de existencia.

La muestra permite acercarse a espacios que fueron, y en muchos casos siguen siendo, puntos de encuentro comunitario: lugares de charla, intercambio, provisión, memoria familiar y construcción de identidad.

El intendente José Luis Walser agradeció el compromiso de Rubén Antonín y de los dueños de los almacenes que forman parte del proyecto, a quienes definió como verdaderos guardianes de la identidad entrerriana.

Walser señaló que estos espacios resguardan historias, costumbres y recuerdos que muchas veces las nuevas generaciones ya no conocen, por lo que resulta fundamental encontrar formas de preservarlos, mostrarlos y acercarlos también a los más jóvenes.

Además, sostuvo que la microrregión Tierra de Palmares cuenta con varios almacenes que podrían integrarse a circuitos culturales y turísticos, generando nuevas oportunidades para visibilizar estos espacios y contribuir a su sostenimiento. «Hay expresiones culturales, turísticas e identitarias del ser entrerriano en distintos rincones de nuestra provincia, y tenemos la obligación de rescatarlas», expresó el Presidente Municipal durante la apertura.

Durante el acto, el secretario de Gobierno, Mariano Bravo, destacó la importancia de que Colón pueda recibir esta muestra y acompañar un proyecto que pone en primer plano el patrimonio entrerriano. También subrayó el valor de la microrregión Tierra de Palmares, donde existen numerosos sitios que forman parte de la memoria colectiva y de la identidad local.

Bravo recordó que el Municipio tomó contacto con el proyecto el año pasado y que, por decisión del intendente José Luis Walser, se comenzó a trabajar para acompañar la iniciativa. En ese sentido, remarcó que la propuesta de Antonín permite visibilizar historias, espacios y protagonistas que forman parte de la cultura profunda de Entre Ríos.

Rubén Antonín agradeció el acompañamiento recibido por parte de la Municipalidad de Colón y señaló que la ciudad fue elegida como punto de partida de la muestra itinerante por el apoyo brindado desde el inicio.

El fotógrafo explicó que el proyecto comenzó hace más de dos años y medio, con un recorrido de aproximadamente 8.400 kilómetros por 14 departamentos de Entre Ríos y una producción cercana a las 5.000 fotografías. De ese amplio trabajo, la muestra presenta una selección que busca transmitir la esencia de los almacenes de campo y de los pequeños pueblos entrerrianos.

Antonín remarcó que muchos de estos lugares se encuentran alejados de los centros urbanos y que sostenerlos implica un gran esfuerzo por parte de sus propietarios. Por eso, planteó la necesidad de acompañarlos, visibilizarlos y pensarlos también como parte de una propuesta cultural y turística que pueda contribuir a su permanencia.

Luego de su presentación en el hall de la Municipalidad de Colón, la experiencia continuará en el Museo Histórico Regional, donde podrá visitarse hasta el 24 de junio.

La propuesta también cuenta con recursos interactivos mediante códigos QR, que permiten ampliar información, acceder a la ubicación de los almacenes relevados y conocer más sobre este proyecto de recuperación patrimonial.

Desde el Municipio se destacó que la muestra forma parte de una agenda de trabajo orientada a fortalecer la identidad local, acompañar iniciativas culturales y promover el patrimonio como una herramienta para el desarrollo turístico, educativo y comunitario.