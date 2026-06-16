Colón celebró los 150 años de la Parroquia de los Santos Justo y Pastor

La comunidad de Colón conmemoró el sesquicentenario de la Parroquia Santos Justo y Pastor con un emotivo acto frente al histórico templo. El intendente José Luis Walser encabezó la ceremonia y destacó el rol de la parroquia en la identidad de la ciudad.

Durante sus palabras en el Te Deum de Acción de Gracias, Walser definió al templo como «un faro espiritual, arquitectónico y también cultural que nos ha ido acompañando desde los primeros pasos de nuestra historia». Remarcó que celebrar 150 años «no es solamente celebrar piedras fundacionales o descubrir placas, como lo hacemos, que es parte del recuerdo». El intendente valoró el legado de los pioneros que levantaron el templo «con fe, con esfuerzo, con esperanza», y señaló que la parroquia «ha sido testigo de muchas alegrías para aquellos que compartimos nuestra comunidad de fe».

La jornada incluyó el descubrimiento de placas conmemorativas. Una de ellas recuerda que la vida religiosa en Colón se inició el 12 de abril de 1863, en una casa particular, y que el 12 de junio de 1876 se erigió canónicamente la Parroquia de Villa Colón bajo la advocación de los Santos Justo y Pastor. La otra placa, colocada por el Municipio, conmemora los 150 años de la parroquia: 1876 – Junio – 2026. Participaron autoridades municipales, fuerzas de seguridad, representantes de la Diócesis de Concordia y vecinos. La celebración continuó con una misa en el interior del templo, donde se destacó el número «150» frente al altar mayor.

Walser cerró su mensaje expresando: «Como intendente me comprometo a seguir trabajando por una ciudad unida, una ciudad que viva en paz y que sigamos construyendo unidos el futuro de nuestra ciudad, cimentado sobre las bases de nuestra historia, pero con Dios como guía todos los días».

La Parroquia Santos Justo y Pastor, perteneciente a la Diócesis de Concordia, es uno de los edificios emblemáticos de Colón. Sus dos torres, el reloj y la estatua de Cristo forman parte del patrimonio arquitectónico y cultural de la ciudad. El jubileo por los 150 años continuará con actividades durante 2026. La parroquia fue erigida el 12 de junio de 1876 por el Obispo de Paraná, Mons. José María Gelabert y Crespo.