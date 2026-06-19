Colón promocionó su temporada de invierno en estaciones de subte de la Ciudad de Buenos Aires

La Municipalidad de Colón, a través de la Secretaría de Turismo y Cultura, desarrolló una acción promocional en diferentes estaciones de subte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de difundir la oferta turística local de cara a las próximas vacaciones de invierno.

La actividad se llevó adelante en el marco del lanzamiento de la temporada invernal en la Casa de Entre Ríos y permitió acercar información sobre los atractivos, servicios, eventos y experiencias que ofrece Colón a miles de personas que diariamente circulan por la red de transporte porteña.

Durante la jornada, el equipo de Turismo entregó material promocional y brindó información a potenciales visitantes sobre las alternativas disponibles para disfrutar de la ciudad durante todo el año.

La presencia en estaciones de subte permitió generar un contacto directo con residentes y viajeros de la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana, uno de los principales mercados emisores de turistas hacia Colón.

La acción buscó posicionar al destino como una opción cercana y accesible para las vacaciones de julio, destacando su propuesta de termas, naturaleza, gastronomía, cultura, paseos, alojamientos y actividades para toda la familia.

La promoción realizada en Buenos Aires forma parte de una estrategia integral que la Municipalidad de Colón sostiene durante todo el año para fortalecer el posicionamiento turístico de la ciudad.

Estas acciones presenciales se complementan con campañas publicitarias en medios de comunicación, redes sociales y plataformas digitales, orientadas especialmente a la Ciudad de Buenos Aires, el Área Metropolitana, la provincia de Buenos Aires y la Región Centro.

Además, se incorporan herramientas de inteligencia artificial y segmentación digital para optimizar el alcance de los contenidos, mejorar la llegada a públicos específicos y aumentar la efectividad de las campañas.

Las vacaciones de julio constituyen uno de los períodos más importantes del calendario turístico anual. Por este motivo, desde el Municipio se continúa trabajando en acciones de promoción, difusión y articulación con el sector privado para impulsar la llegada de visitantes y acompañar la actividad comercial, gastronómica, hotelera y recreativa de la ciudad.

Con estas iniciativas, Colón consolida su presencia en mercados estratégicos y continúa mostrando una propuesta turística diversa, preparada para recibir visitantes durante la temporada de invierno.