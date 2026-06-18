Colón sostuvo movimiento turístico durante el fin de semana largo y proyecta su agenda hacia las vacaciones de invierno

El último fin de semana largo, la ciudad de Colón registró una ocupación promedio general del 38%, en un escenario nacional marcado por viajes más cortos, decisiones de último momento, consumo moderado y condiciones climáticas que incidieron en el comportamiento turístico.

El relevamiento local indicó una ocupación del 45% en hoteles, 40% en cabañas y bungalows, y 25% en casas y departamentos. En total, se estimaron más de 9.200 pernoctes, el ingreso de aproximadamente 1.300 excursionistas y un movimiento económico cercano a los $960 millones.

En este marco, Colón sostuvo movimiento turístico a partir de sus principales atractivos permanentes, como las Termas de Colón, el río, la naturaleza, el Parque Nacional El Palmar, los circuitos productivos, la gastronomía regional y una agenda de actividades pensada para vecinos y visitantes.

Una agenda con propuestas culturales, recreativas y gastronómicas

Durante el fin de semana se desarrollaron distintas propuestas que acompañaron la estadía de turistas y excursionistas, fortaleciendo la oferta de la ciudad durante los días de descanso.

Una de las actividades destacadas fue una nueva edición de la Feria del Puerto, que reunió a artesanos, emprendedores, productores, food trucks y música en vivo en un entorno privilegiado junto al río.

La feria permitió visibilizar el trabajo de emprendedores locales y regionales, con productos gastronómicos, elaboraciones artesanales, dulces, mieles, conservas, propuestas de diseño y diferentes alternativas para recorrer y disfrutar en familia.

Música en vivo y artistas locales junto al río

La programación de la Feria del Puerto también incluyó espectáculos musicales para acompañar las jornadas, con la participación de artistas locales y regionales. Entre las propuestas se presentaron Mariela Ibalo, Gera Bourlot, Pitu Otero, Nico Zabala, La Big Band, Leo Ríos, Dúo Caminos y Andrea Morel, consolidando una grilla diversa que aportó música, encuentro y movimiento al espacio público.

Estas actividades refuerzan el objetivo de sostener una agenda cultural durante todo el año, integrando a músicos, emprendedores, vecinos y visitantes en espacios abiertos y de alto valor turístico para la ciudad.

Turismo, producción local y experiencias regionales

El movimiento turístico del fin de semana también permitió poner en valor los circuitos productivos y las experiencias vinculadas a la identidad regional.

La presencia de productores, emprendedores y elaboradores locales en espacios como la Feria del Puerto representa una oportunidad para mostrar la calidad de los productos de Colón y la región, fortaleciendo la relación entre turismo, producción, gastronomía y desarrollo local.

De esta manera, la ciudad continúa ampliando su propuesta turística más allá del alojamiento y los atractivos tradicionales, sumando experiencias vinculadas al consumo local, la cultura, la naturaleza y la producción.

Propuestas para familias y clima mundialista

La agenda del fin de semana también incluyó actividades recreativas vinculadas al clima mundialista, como «Vamos por la Cuarta» en el Centro para el Desarrollo de Colón.

La iniciativa convocó a niños, niñas, jóvenes y familias con intercambio de figuritas, juegos, mini fútbol, maquillaje artístico, actividades recreativas y chocolatada, generando un espacio de encuentro comunitario en la previa de los partidos de la Selección Argentina.

Estas propuestas acompañaron el movimiento turístico y, al mismo tiempo, ofrecieron alternativas de participación para la comunidad local.

La Casa del Bicentenario y La Casona también formaron parte de la agenda

La actividad cultural del fin de semana se completó con propuestas en espacios de referencia para la ciudad. En la Casa del Bicentenario se presentaron funciones de humor con «Distintas: Licenciadas en Humor», ampliando la oferta cultural para vecinos y visitantes.

Asimismo, en La Casona, el músico y compositor Gerardo Bourlot presentó su obra «La Ciudad Antigua», sumando una propuesta artística vinculada a la memoria, la música y la identidad local.

Un contexto turístico desafiante

Desde el área de Turismo se señaló que el comportamiento registrado en Colón acompañó una tendencia nacional en la que predominaron las escapadas breves, las reservas cercanas a la fecha de viaje y un consumo más medido.

En ese escenario, la ciudad logró sostener movimiento a partir de una oferta integral que combina termas, río, naturaleza, gastronomía, cultura, eventos, ferias y propuestas recreativas.

La diversidad de alternativas permitió que Colón mantuviera actividad durante el fin de semana largo, aun en un contexto económico complejo para el sector turístico.

Colón se prepara para las vacaciones de invierno

Con la mirada puesta en las vacaciones de invierno, que se desarrollarán durante gran parte del mes de julio, la Municipalidad de Colón ya trabaja en una nueva etapa de promoción turística.

El receso comenzará para las provincias de la región centro a partir de la primera semana de julio y continuará con el calendario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, que finalizará el 2 de agosto.

En ese marco, el Municipio implementa una importante campaña publicitaria en plataformas digitales, con el objetivo de fortalecer el posicionamiento de Colón como destino turístico y acompañar la actividad del sector privado local.

Una oferta integral durante todo el año

Desde la Secretaría de Turismo y Cultura destacaron que Colón continúa consolidando una propuesta turística durante todo el año, basada en la combinación de naturaleza, termas, río, cultura, gastronomía, eventos, producción regional y espacios recreativos.

La estrategia municipal apunta a sostener la competitividad del destino en un escenario cada vez más desafiante, generando acciones de promoción, fortaleciendo la agenda local y acompañando a prestadores, emprendedores, productores y trabajadores vinculados al turismo.

Con estos resultados y con la planificación puesta en las vacaciones de invierno, Colón reafirma su posicionamiento como uno de los destinos más elegidos de la región, con una oferta amplia, diversa y orientada a distintas edades y perfiles de visitantes.