En un emotivo acto más de 500 estudiantes de Colón prometieron lealtad a la Bandera Argentina

La comunidad de Colón conmemoró este sábado 20 de junio el Día de la Bandera Nacional y el 206.º aniversario del paso a la inmortalidad del general Manuel Belgrano, con una multitudinaria ceremonia desarrollada en el Parque Herminio Quirós.

Más de 500 alumnos de 4.º grado, pertenecientes a quince instituciones educativas de Colón y su zona, realizaron la Promesa de Lealtad a la Bandera Argentina acompañados por sus familias, docentes, autoridades y representantes de instituciones y fuerzas de seguridad.

El acto fue presidido por el presidente municipal de Colón, José Luis Walser, acompañado por la vicepresidente municipal, María de los Ángeles Dalleves; concejales; funcionarios municipales; autoridades educativas; directivos; docentes; representantes de las fuerzas de seguridad y vecinos de la ciudad.

La apertura formal tuvo lugar con el ingreso del Pabellón Nacional, acompañado por la Guardia de Honor de la Prefectura Naval Argentina y a cargo del Oficial Ayudante Iván Lionel Pinto. Luego de la correspondiente solicitud de autorización al Presidente Municipal, personal de Prefectura realizó el izamiento de la Bandera mientras se interpretaba «Aurora».

La ceremonia continuó con las estrofas del Himno Nacional Argentino y la Marcha de Entre Ríos, interpretaciones que acompañaron un momento de profundo respeto y emoción compartido por toda la comunidad presente.

En cumplimiento de la Ley Provincial N.º 11.197, la Promesa de Lealtad fue tomada por el veterano de la Guerra de Malvinas Mario Enrique Vaucher, artillero de la Novena Brigada de la Fuerza Aérea Argentina.

Antes de pronunciar la fórmula, Vaucher recordó su propia experiencia durante el servicio militar y la jura de la Bandera realizada en Comodoro Rivadavia, un momento que conserva profundamente en su memoria. Frente a los estudiantes, destacó que la Bandera representa la soberanía, la historia, el territorio, los derechos, los deberes y los sueños de las sucesivas generaciones de argentinos.

La respuesta conjunta de los más de 500 estudiantes —»¡Sí, prometo!»— fue acompañada por un prolongado aplauso de las familias y de toda la comunidad.

Como testimonio del compromiso asumido, se realizó la entrega de diplomas a estudiantes de las instituciones participantes, acompañados por autoridades municipales, concejales, representantes de las fuerzas de seguridad y referentes institucionales.

Posteriormente, el presidente municipal José Luis Walser dirigió unas palabras a los alumnos y alumnas, sus familias y la comunidad. «Prometer lealtad a la Bandera no es un acto más: es un compromiso con nuestra Patria, con el otro, con nuestros papás y con los compañeros», expresó.

Walser invitó a los gurises a traducir esa promesa en acciones cotidianas: estudiar, colaborar en sus hogares, acompañar a sus compañeros y no dejar a nadie afuera. También convocó a los adultos a sostener ese mismo compromiso mediante el ejemplo y el trabajo conjunto. «Tenemos que estar juntos y, a pesar de las diferencias, trabajar por las coincidencias, para que nuestros gurises nos vean unidos por sus sueños y por una ciudad mejor», afirmó.

Quince instituciones educativas

Participaron de la ceremonia:

* Escuela Privada de Educación Integral N.º 2 «Rayo de Luz».

* Escuela N.º 1 «Juan José Paso».

* Escuela N.º 4 «Dr. Martín Reibel».

* Escuela Normal Superior N.º 7 «República Oriental del Uruguay» – Nivel Primario.

* Escuela N.º 8 «3 de Febrero» de Colonia Hughes.

* Escuela N.º 10 «Mauricio Locker».

* Escuela N.º 13 «José de San Martín».

* Escuela Primaria N.º 43 «José Hernández» de Jóvenes y Adultos.

* Escuela N.º 56 «Hipólito Yrigoyen».

* Escuela N.º 60 «Capital Federal».

* Escuela N.º 79 «Puerto Almirón» de Colonia San Anselmo.

* Escuela N.º 82 «Emilio Gouchon».

* Escuela N.º 85 «Prefectura Naval Argentina».

* Escuela N.º 86 «Lazarina Lambert de Sardou».

* Escuela N.º 112 «San José».

El cierre estuvo acompañado por la canción «Saludo a la Bandera», mientras los estudiantes agitaron sus banderas celestes y blancas, conformando una de las imágenes más emotivas de la jornada. La Municipalidad de Colón agradece a las instituciones educativas, docentes, familias, fuerzas de seguridad, equipos municipales y a todas las personas que hicieron posible esta celebración.