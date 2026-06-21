Tres jóvenes fueron aprehendidos tras un hecho delictivo bajo investigación en Colón

Tres hombres fueron aprehendidos durante la noche del sábado en la ciudad de Colón, en el marco de una investigación iniciada tras un hecho delictivo ocurrido en inmediaciones de Boulevard Güemes al 300.

Según se informó desde la Jefatura Departamental Colón, luego de tomar conocimiento del ilícito, personal policial desplegó una serie de tareas investigativas que permitieron reunir indicios y datos relevantes sobre los presuntos autores del hecho.

A partir de la información obtenida, se montó un operativo de búsqueda que culminó en la intersección de las avenidas Urquiza y Quirós, donde fueron interceptados dos jóvenes de 18 y 26 años, ambos oriundos de la ciudad de Villaguay. De acuerdo a la investigación, los sospechosos coincidían con las características físicas y la vestimenta de las personas buscadas.

Posteriormente, los efectivos lograron localizar y aprehender a un tercer sospechoso, también de 18 años y domiciliado en Villaguay. Durante el procedimiento, se le secuestró una suma de dinero en efectivo y un elemento que tendría vinculación directa con la causa que se encuentra en etapa de investigación.

Informado de las actuaciones, el fiscal de turno, Alejandro Perroud, ordenó la aprehensión de los tres involucrados, quienes fueron trasladados a la Jefatura Departamental Colón, donde permanecen alojados a disposición de la Justicia mientras continúan las diligencias para el esclarecimiento del hecho.