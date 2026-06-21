Allanamiento antidrogas en Colón: secuestran cocaína, dinero y elementos de interés para la investigación

Un importante procedimiento antidrogas llevado adelante por personal de la Jefatura Departamental Colón permitió desarticular un presunto punto de venta y distribución de estupefacientes en la ciudad. Como resultado del operativo, se secuestraron dosis de cocaína, dinero en efectivo, un teléfono celular y elementos utilizados para el fraccionamiento de sustancias.

La investigación se desarrolló en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Provincial de Narcomenudeo Nº 10.566 y demandó varias semanas de tareas de inteligencia y recolección de pruebas por parte de los efectivos policiales.

El allanamiento se concretó durante la noche del sábado y se extendió hasta las primeras horas de este domingo. La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías a cargo de Jesús David Alexis Penayo Amaya y contó con la intervención de la Unidad Fiscal local, encabezada por el fiscal Alejandro Perroud.

El procedimiento fue ejecutado por personal de la División Drogas Peligrosas, con apoyo de la Sección Guardia Especial, en una vivienda ubicada en las inmediaciones del barrio San Francisco de Colón, la cual era investigada por presuntas actividades relacionadas con la comercialización de estupefacientes.

Durante la requisa, los uniformados hallaron envoltorios de nylon con una sustancia blanquecina que, tras las pruebas químicas de campo correspondientes, fue identificada como clorhidrato de cocaína. Además, se secuestró dinero en efectivo, un teléfono celular que será sometido a pericias técnicas y diversos elementos presuntamente utilizados para el fraccionamiento y distribución de la droga.

Al momento de ejecutarse la orden judicial, en el inmueble se encontraban 16 personas, entre ellas siete hombres y nueve mujeres de entre 20 y 72 años, quienes fueron correctamente identificados. Asimismo, se constató la presencia de varios menores de edad, situación que fue informada a los organismos competentes para su intervención.

La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia, mientras se analizan los elementos secuestrados para determinar el alcance de las actividades ilícitas que se desarrollaban en el lugar.