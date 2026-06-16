Homicidio en Colón: detienen a la principal sospechosa

Un hombre falleció este lunes tras recibir una herida de arma blanca y una joven de 21 años fue aprehendida como principal sospechosa del hecho, en el marco de una investigación llevada adelante por personal de la Jefatura Departamental Colón.

Según se informó, la intervención policial se inició durante la tarde a raíz de un llamado que alertaba sobre una persona herida en inmediaciones de las calles Castelli y Reibel. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que la víctima ya había sido trasladada por particulares al Hospital San Benjamín.

El hombre ingresó al nosocomio con una herida cortopunzante en la zona torácica y, pese a los esfuerzos médicos realizados para asistirlo, horas más tarde se confirmó su fallecimiento.

Las primeras tareas investigativas permitieron establecer que el hecho se habría producido en una vivienda ubicada sobre calle Tucumán al 1300. En ese contexto, los investigadores identificaron como principal sospechosa a una mujer de 21 años, quien habría mantenido una relación de pareja con la víctima.

Durante los procedimientos realizados en las inmediaciones del domicilio de la joven, el personal policial secuestró un cuchillo con aparentes manchas hemáticas y un par de zapatillas, elementos que serán sometidos a las pericias correspondientes y que podrían resultar de interés para la causa.

Asimismo, tras una intensa búsqueda, la sospechosa fue localizada en una vivienda situada sobre calle 9 de Mayo al 200. Por disposición de la Unidad Fiscal interviniente, quedó aprehendida y fue trasladada a una dependencia policial, donde permanece alojada a disposición de la Justicia.

La investigación continúa con la realización de diversas medidas tendientes a esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.