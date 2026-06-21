Aprehendieron a un joven por incumplir una restricción judicial en el barrio Plan Libertad de Colón

Un joven de 23 años fue aprehendido en la ciudad de Colón luego de incumplir una medida judicial de prohibición de acercamiento vigente hacia las ocupantes de una vivienda ubicada en el barrio Plan Libertad.

El procedimiento se llevó a cabo durante la jornada del sábado, cuando personal de la Jefatura Departamental Colón acudió de urgencia a un domicilio de la zona tras recibir un llamado telefónico que alertaba sobre la situación.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia del joven dentro del inmueble, verificando que se encontraba incumpliendo una medida de restricción impuesta por la Justicia con el objetivo de resguardar la integridad de las moradoras de la vivienda.

Ante esta circunstancia, los uniformados informaron de inmediato lo sucedido al fiscal de turno, Alejandro Perroud, quien dispuso la aprehensión del individuo por el presunto delito de desobediencia judicial en flagrancia.

Posteriormente, el joven fue trasladado a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones correspondientes.