La muestra «Almacenes de Entre Ríos» será presentada en Colón y luego iniciará su recorrido itinerante

La propuesta del fotógrafo y docente Rubén Antonin reúne un valioso relevamiento visual sobre almacenes de campo, históricos, de ramos generales y pulperías de la provincia. La presentación será el jueves 18 de junio a las 10 en el hall de la Municipalidad de Colón y luego la muestra permanecerá en el Museo Histórico Regional.

La Municipalidad de Colón acompañará la presentación de la muestra fotográfica «Almacenes de Entre Ríos», un proyecto cultural, documental y artístico impulsado por el fotógrafo profesional y docente de fotografía Rubén Antonin, que rescata la historia, la identidad y las tradiciones de almacenes de campo, almacenes históricos, pulperías y espacios de ramos generales de distintos puntos de la provincia.

La apertura se realizará el jueves 18 de junio, a las 10, en el hall de la Municipalidad de Colón. Posteriormente, la muestra quedará disponible para ser visitada en el Museo Histórico Regional de Colón hasta el miércoles 24 de junio. Luego, continuará su recorrido itinerante y tendrá como próximo destino el Centro Saboyano de San José.

Un proyecto que rescata identidad, memoria y tradición entrerriana

«Almacenes de Entre Ríos» propone un recorrido por espacios que forman parte de la memoria viva de la provincia: mostradores antiguos, estanterías de madera, herramientas de campo, pilchas gauchas, guitarreadas, mateadas, comidas caseras, charlas cara a cara y personajes que sostienen una forma de vida profundamente ligada al ser entrerriano.

El proyecto fue desarrollado por Rubén Antonin junto a su familia durante 20 meses de trabajo, con un relevamiento fotográfico que alcanzó a almacenes ubicados en pueblos, caminos rurales y parajes de distintos departamentos entrerrianos. La iniciativa incluyó espacios con al menos 70 o 75 años de trayectoria, que conservan su aspecto tradicional, tanto en lo edilicio como en su mobiliario, y que continúan funcionando en la actualidad.

37 establecimientos y más de 8.400 kilómetros recorridos

La investigación visual relevó 37 establecimientos de los departamentos Paraná, Villaguay, Diamante, La Paz, Federal, Tala, Feliciano, Concordia, Federación, Colón, San Salvador, Gualeguaychú, Nogoyá y Gualeguay. Para concretarlo, el equipo recorrió alrededor de 8.400 kilómetros por rutas y caminos de asfalto, ripio, brosa y tierra.

La muestra que se presentará en Colón incluirá 40 fotografías enmarcadas y otras 228 imágenes en formato audiovisual, que permitirán ampliar la mirada sobre estos sitios de enorme valor histórico, cultural y turístico.

Tecnología al servicio del patrimonio

Además del recorrido fotográfico, la propuesta incorpora herramientas tecnológicas para acercar el contenido a nuevos públicos. Uno de los atractivos será «Luisito», un peoncito de campo generado por Inteligencia Artificial, que funcionará como guía virtual de la muestra y podrá brindar información sobre los almacenes, sus historias, curiosidades y detalles del relevamiento.

También se podrá acceder, mediante código QR, a un mapa virtual con la ubicación de los almacenes relevados y las formas de llegar a cada establecimiento.

Antecedente y acompañamiento institucional

En 2025, el intendente José Luis Walser, junto al diputado provincial Mauro Godein y el secretario de Gobierno Mariano Bravo, recibieron a Rubén Antonin para conocer el avance del proyecto y promover su declaración de interés. En esa oportunidad, se destacó el valor de esta iniciativa para revalorizar almacenes de campo históricos, de ramos generales y pulperías de la provincia de Entre Ríos.

El proyecto fue declarado de interés provincial por la Cámara de Diputados de Entre Ríos y contó con el acompañamiento municipal, entendiendo que estos espacios forman parte de la identidad cultural, turística e histórica de la región.

Colón como punto de inicio de la muestra itinerante

La presentación en Colón marcará el inicio del recorrido itinerante de la muestra, que luego podrá ser recibida por otras localidades interesadas en difundir y preservar este patrimonio entrerriano.

Desde la Municipalidad se invita a vecinos, instituciones, estudiantes, prestadores turísticos, trabajadores de la cultura y público en general a participar de la apertura y recorrer una propuesta que pone en valor la memoria de los pueblos, la vida rural, los oficios, las costumbres y los lugares que todavía conservan una parte esencial de la historia provincial.

Sobre Rubén Antonin

Rubén Antonin está vinculado a la fotografía desde hace tres décadas. A lo largo de su trayectoria obtuvo reconocimientos en certámenes nacionales, provinciales y latinoamericanos, expuso en distintos espacios culturales del país y sus obras fueron publicadas en medios, instituciones y proyectos vinculados al patrimonio, la cultura y la identidad. Desde hace nueve años también se desempeña como docente de fotografía.