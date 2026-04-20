Visita internacional en el Museo Provincial Molino Forclaz

20/04/2026

En el marco de un intercambio de amistad en la ciudad de Colón, el Museo Provincial Molino Forclaz recibió a un grupo de rotarios provenientes de Letonia.

Durante su estadía, los visitantes recorrieron el emblemático predio y pudieron interiorizarse sobre la historia, el patrimonio y las tradiciones de la región. La delegación fue recibida por el coordinador del museo, Juan Carlos Buet, quien acompañó la visita y brindó detalles sobre la relevancia de este sitio histórico.

El recorrido también contó con la participación de integrantes del Rotary Club Colón, quienes acompañaron a la comitiva extranjera en esta experiencia cultural.

La visita se enmarca en las acciones de intercambio impulsadas por el movimiento rotario, fortaleciendo los lazos de cooperación y promoviendo el conocimiento mutuo entre comunidades de distintos países.

 

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